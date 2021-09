31 municipios en Antioquia han declarado la calamidad pública por lluvias

Las fuertes y atípicas lluvias que cayeron en diferentes regiones del país durante el mes de agosto, también afectaron de manera significativa en el departamento de Antioquia. Si bien la atención se ha centrado en el municipio de Nechí, ubicado en la región de La Mojana, lo cierto es que una cuarta parte del departamento ha declarado la calamidad pública por las precipitaciones.

“En total 31 municipios de Antioquia han declarado esa calamidad pública, lo que representa un verdadero reto. Hoy tenemos más de 600 puntos en el departamento con afectaciones viales como consecuencia del invierno”, comentó el gobernador Luis Fernando Suárez.

Los municipios de Zaragoza, Cáceres, Tarazá y el Bagre, ubicados en la subregión del Bajo Cauca, han registrado las afectaciones más graves. Mientras tanto, en Nechí, que también se encuentra en esta zona, el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), confirmó que adelanta las inversiones necesarias para reforzar los diques de Santillana y La Coqueta.

Jaime Enrique Gómez, director general del Dagran, lideró este jueves el Consejo Departamental de Manejo de Desastres, en donde señaló que el país se prepara para entrar a la segunda ola invernal del año, la cual, como ya lo ha advertido el Ideam, presentará aumentos en los niveles de precipitación.

Desde la entidad se le advirtió a las comunidades que: “Este año no han disminuido las precipitaciones y por eso los suelos están saturados de agua, lo que incrementa la probabilidad de movimientos en masa. Por este mismo fenómeno los ríos y quebradas no han disminuido sus niveles, con las lluvias esperadas podrían presentarse crecientes súbitas o avenidas torrenciales. Octubre es el mes en el que más se presentan tormentas eléctricas, por lo tanto, la comunidad no debe exponerse a campos abiertos”.

Según el reporte más reciente entregado por el Dagran, tres ríos presentaban alerta roja por el aumento en sus niveles: Nechí, Cimitarra y Cauca. Además, 47 municipios estaban en alerta naranja por deslizamientos de tierra.