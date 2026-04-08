A la cárcel señalado por la desaparición de María Camila Díaz y red de trata en Medellín

Imagen de referencia. La Fiscalía señala que el capturado habría convencido, bajo engaños, a María Camila Díaz para viajar a México. Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la cárcel fue enviado Edgar Jhoan Taborda Ortiz, de 31 años, que en días pasados había sido capturado por su presunta participación en la desaparición de la joven María Camila Díaz, de Medellín, así como por integrar una red de trata de personas en México.

Lea: Abrieron incidente de desacato contra Invías por demoras en el cierre del puente Pumarejo

En medio de la audiencia, el ente de control señaló que Taborda habría sido el encargado de convencer a Díaz de viajar a México, luego de una serie de citas y reuniones en las que le prometió un trabajo en Ciudad de México.

Una vez llegó a dicho país, la joven habría sido obligada a ofrecer servicios sexuales, bajo otro nombre y a través de una plataforma. Ella intentó escapar, pero la retuvieron y la comenzaron a extorsionar desde entonces. De la joven no se tiene información desde febrero de 2025, cuando tuvo la última comunicación con su familia.

Adicionalmente, la fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual presentó audios de interceptaciones, en los que Taborda aceptaba su responsabilidad. “Él es el que se encarga de trasladar a las mujeres o de enviarlas o subirlas a México, pues las contacta con sus contactos que tiene allá. Ellos graban esas conversaciones y Joan acepta esa subida de varias mujeres a México y dice que él trabaja con varias agencias de México y que era la primera vez que desaparecía alguien”, indicó la investigadora en la audiencia.

Le puede interesar: Capturan a hombre que dirigiría la red de trata de la que fue víctima María Camila Díaz

En las mismas conversaciones, el sujeto acepta que se ganaba la confianza de las mujeres en reuniones sociales, así como con cinismo indicaba que era la primera vez que desaparecían a una de las mujeres que habían sido engañadas.

Ante lo expuesto, la Fiscalía imputó a Taborda por trata de personas, pero el sujeto no aceptó los cargos. A la par, un juez de control de garantías ordenó su traslado a una cárcel mientras avanza el proceso.

Las investigaciones sobre la desaparición de la joven se realizan junto a las autoridades mexicanas que siguen en la búsqueda de su paradero, así como de los responsables de su desaparición.