Capturan a hombre que dirigiría la red de trata de la que fue víctima María Camila Díaz

Capturan a Édgar Johan Taborda Ortiz, al parecer involucrado en caso de María Camila Díaz, joven desaparecida por red de trata en México. Foto: Archivo Particular

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Este 30 demarzo, la Policía confirmó la captura de Édgar Johan Taborda Ortiz, presuntamente el jefe de una red de trata de personas que reclutaba a mujeres jóvenes con propuestas falsas de trabajo, para luego enviarlas al exterior a una red de explotación sexual.

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Una de sus víctimas sería María Camila Díaz Grajales, una joven de Medellín que está desaparecida desde febrero de 2025. Lo que su familia le ha contado a las autoridades es que viajó a México, bajo una falsa oferta para trabajar como mesera. Luego, se supo que estaría sometida a una red de explotación sexual.

Édgar Johan Taborda Ortiz, de 31 años, tiene antecedentes por delitos graves como trata de personas, trata transnacional con fines de explotación sexual, estafa agravada y desaparición forzada.

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Según la Policía, Taborda Ortiz “era el principal articulador de la captación y traslado de mujeres hacia el exterior, identificado como reclutador y enlace directo entre las víctimas en Medellín y plataformas digitales ilegales, utilizando ofertas laborales falsas para engañar a mujeres jóvenes y así trasladarlas fuera del país, sometiéndolas a redes de explotación sexual que aprovechaban su vulnerabilidad y aislamiento”.

Sobre el caso de María Camila Díaz Grajales, la fuerza pública señaló que “fue captada mediante engaños el 7 de diciembre de 2024, bajo una falsa oferta laboral como mesera en Ciudad de México. Una vez en ese país, la víctima fue obligada a ingresar a una red de explotación sexual y registrada en una plataforma digital bajo el seudónimo de ‘Catalina Santa’”.

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Además, agregó que “la investigación permitió establecer que la víctima era sometida a control permanente, vigilancia y dependencia económica en la colonia Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México. Al intentar independizarse de la red criminal, fue objeto de extorsión mediante el cobro de “piso”. Tras negarse a pagar y bloquear a sus agresores, recibió amenazas directas".

Sobre la útlima información de la joven de 25 años, la Policía explicó que el 26 de febrero de 2025, su celular fue apagado y nada más se supo de ella. “Las autoridades manejan como principal hipótesis una desaparición forzada, presuntamente ordenada como represalia por el no pago de extorsiones”, se lee en un comunicado de prensa.

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