A senderistas los secuestraron y les saquearon sus cuentas en parque de Envigado

Los asaltantes se identificaron como integrantes de "La Oficina de Envigado" y los retuvieron por ocho horas. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

En el parque ecológico de El Salado, en Envigado, secuestraron y robaron a siete senderistas que, el pasado 23 de julio, tenían planeado hacer una camina entre las veredas Arenales y La Miel, de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá.

Según narró una de las víctimas, el hecho se presentó sobre las 3:00 p. m. luego de que un grupo de cinco personas terminó la jornada de senderismo, en la que también realizaron otras actividades. “Nos abordan tres personas, con dos armas y un cuchillo. Ellos ya venían con otras dos personas extranjeras. Cuando llegan a mí, que era el que iba de último, me agarran del bolso y me dicen: ‘somos de la Oficina de Envigado’, y me dicen que lo hacen para revisar de que no tengamos armas”, dijo uno de los testigos a Noticias Caracol.

Luego, los delincuentes los amarraron y les quitaron objetos de valor como celulares. No contentos con eso, vaciaron sus cuentas bancarias a través de una mujer que daba instrucciones por teléfono y era la encargada de hacer el retiro del dinero desde diferentes puntos de la región.

“Ellos dicen que les entreguemos nuestros patrones, pues a los que tenían tarjetas de bancos y se llevan los celulares desbloqueados con las claves. Ellos sacaron el espacio para que cada uno les dijera dónde tenía la plata y cuánta tenía. De hecho, a los extranjeros les dijeron que llamaran a la familia para que les dieran más plata”, indicó la víctima.

La retención duró alrededor de ocho horas, a algunas de las víctimas les hicieron quitar los cordones de los zapatos, que terminaron usando los delincuentes para amarrarles las manos. En redes sociales, algunos añadieron que en el camino se encontraron a policías que les recomendaron no quedarse hasta tan tarde en el parque ecológico por seguridad.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Seguridad de Envigado, Alejandro Betancur, indicó al noticiero que en la zona se tienen identificadas a tres personas que han realizado varios hurtos bajo la misma modalidad, por lo que han pedido a las autoridades reforzar las inspecciones en la zona.

En similares circunstancias, a comienzos de junio, dos polacos que realizaban senderismo en el cerro El Volador, en Medellín, registraron con sus celulares el momento en que dos ladrones los abordan al ingresar al lugar. Tras el hecho, las autoridades capturaron a los sujetos, que estarían involucrados en otros hurtos en la ciudad.

Otro hecho similar se presentó en mayo en el cerro Pan de Azúcar, del Jardín Circunvalar, al occidente de Medellín, donde se registró un robo masivo a 15 personas por parte de un grupo de delincuentes que los amedrentaron con armas, en la cima del sendero.