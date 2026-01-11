Accidente de avioneta de Yeison Jiménez y otras tragedias aéreas en Colombia

La avioneta cayó en una zona rural del sector Marengo, sobre la vía Paipa-Duitama, y se incendió tras impactar contra el suelo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente de una avioneta se registró este sábado 10 de enero entre Paipa y Duitama, en Boyacá. En el siniestro murió el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez junto a otros cinco ocupantes.

Lea: Harán homenaje a Yeison Jiménez en la tarima que se presentaría en Marinilla

La avioneta se dirigía a Medellín, desde donde el artista viajaría para cumplir una presentación en Marinilla. Las víctimas del accidente fueron el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave, y sus tripulantes: Yeison Jiménez; su manager Jefferson Osorio; y otros integrantes de su equipo identificados como Óscar Marín, Juan Manuel Rodríguez y Weisman Mora.

Este hecho ocurrió un año y dos días después del accidente registrado en Urrao, Antioquia, en el que una avioneta se estrelló y dejó a diez personas muertas. La aeronave había despegado del municipio de Juradó, en Chocó, con destino al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Entre sus ocupantes estaba el piloto, el copiloto y ocho ocupantes de los cuales tres eran menores de edad.

Según el informe de la Aeronáutica Civil de ese momento la avioneta desapareció del radar lo que llevó a la activación de protocolos de búsqueda y rescate. Al día siguiente fue hallada en el páramo de Piedras Blancas, una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de recuperación de los fallecidos que se extendieron durante varios días.

Le puede interesar: ¿Quiénes viajaban con Yeison Jiménez? Revelan identidad de víctimas del accidente

También, en agosto, en la zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, se registró otro accidente aéreo que dejó una persona fallecida, el piloto de la aeronave. Según el reporte, a la avioneta se le desprendió un ala, lo que provocó su caída en la vereda Las Corositas.

Otro hecho similar reciente ocurrió en Vaupés el 10 de noviembre, cuando una avioneta que cubría la ruta Yavaraté-Papanaua-Bocoa-Mitú se accidentó y causó la muerte de tres funcionarios de la Registraduría y del piloto.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Gómez, José Silva y Nadia Yepes, quienes se encontraban cumpliendo labores misionales en la región. Según el reporte, la aeronave perdió contacto con los centros de control dos minutos después de despegar y fue hallada horas más tarde incinerada.

Entre otro de los accidentes que marcaron al país en los últimos años está el ocurrido el primero de mayo de 2023 en la selva entre el Caquetá y Guaviare. Una aeronave presentó fallas en el motor y se estrelló. En el siniestro murieron tres adultos: el piloto, un líder indígena y la madre de cuatro menores de edad. Los niños fueron los únicos sobrevivientes, quienes estuvieron en la selva durante 40 días y lograron mantenerse con vida en condiciones extremas hasta ser encontrados por las autoridades que desplegaron un operativo de búsqueda que requirió de un esfuerzo conjunto de Fuerzas Militares y pueblos indígenas.