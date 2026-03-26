Agentes de tránsito protestaron en Medellín por condiciones laborales: ¿qué pasó?

Foto de referencia./ Los uniformados cuestionan modificaciones en las jornadas y piden abrir una mesa de diálogo con la Alcaldía. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 25 de marzo, agentes de tránsito de Medellín realizaron protestas en distintos puntos de la ciudad para expresar su inconformidad frente a los nuevos horarios laborales definidos por la administración distrital. Durante la jornada se registraron concentraciones frente a las sedes y algunos bloqueos temporales, entre ellos uno en la autopista Norte, en sentido sur-norte, cerca de instalaciones de la Secretaría de Movilidad.

Un día antes, los uniformados también habían adelantado una manifestación frente al despacho del secretario de Movilidad. La jornada, según voceros sindicales y algunos reportes, se desarrolló de manera pacífica.

¿Cuál era el motivo de la protesta?

De acuerdo con representantes de los trabajadores, las modificaciones en los turnos asignados implicarían jornadas más extensas y ajustes en los esquemas habituales de descanso que, por ende, se acortarían.

Quienes protestaban explicaron que la decisión se adoptó sin un proceso suficiente de concertación con el personal encargado de las operaciones y, también, que la ciudad enfrenta un déficit de personal para atender las necesidades de movilidad, por lo que consideran que los ajustes podrían generar mayores dificultades a la hora de trabajar. Entre las preocupaciones mencionadas están los turnos que iniciarían en la medianoche o en horarios nocturnos cortos (que se establecieron en la resolución 17607 del 6 de marzo de 2026).

🗞️ Puede leer también: Autoridades investigan desaparición de auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

Según reportó El Colombiano, “la mayor inconformidad surge por turnos que comienzan a las 12:00 a. m. y terminan a las 4:00 a. m. o aquellos que inician a las 9:00 p. m. y finalizan a la medianoche. Incluso hay uno que comienza a las 10:00 p. m. y concluye dos horas después”.

De acuerdo con la administración distrital, la reorganización responde a la necesidad de fortalecer la cobertura en momentos de alta congestión y de ajustar las jornadas a la normativa nacional sobre reducción de la jornada laboral, pues, según la Secretaría de Movilidad, el esquema anterior presentaba ciertas inconsistencias al respecto.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó que ha sostenido conversaciones con algunos integrantes del sindicato, quienes reiteraron que no se oponen a mejorar el servicio en la ciudad, pero que cualquier transformación debe construirse mediante acuerdos laborales concertados por ambas partes.

🗞️ Puede interesarle: El Valle del Cauca busca nuevos mercados tras el aumento de aranceles

La resolución que establece los cambios contempla la implementación gradual del nuevo sistema a partir del 1 de abril. Por ahora, los manifestantes anunciaron que continuarán solicitando espacios de negociación para revisar el esquema horario y evitar, según dicen, impactos negativos en sus condiciones de trabajo y en la prestación del servicio de tránsito en Medellín.