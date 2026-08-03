Amenazaron a periodistas tras publicar investigación de Secretaría de Movilidad de Apartadó

Apartado

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que cuatro periodistas de Apartadó recibieron graves amenazas, luego de que comenzaron la publicación de una investigación sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Movilidad de Apartadó, en Antioquia.

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Según indicó la organización de libertad de expresión, los hechos se registraron el pasado 31 de julio, luego de que los periodistas comenzaran con la publicación de la investigación. Por al menos seis horas recibieron llamadas y hasta amenazas presenciales en las que les exigían frenar la publicación.

Las amenazas, de acuerdo con los periodistas, las hicieron en nombre del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que también se conoce como Clan del Golfo.

Entre los afectados están Cristian Salas, de Noticias El Boom; miembros de Voces de Urabá, y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, quien además es corresponsal de la Flip.

Ante lo ocurrido, la Policía de Antioquia anunció que activó la ruta de atención del caso y hará el acompañamiento a los periodistas. De igual forma, un grupo élite se encarga de las investigaciones para determinar quiénes están detrás de las intimidaciones a los comunicadores.

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Adicionalmente, se anunció la realización de un Consejo Táctico Asesor de Derechos Humanos del Departamento de Policía Urabá, con observadores internacionales para articular acciones en la región.

En lo que va corrido del año, la Flip ha registrado 45 agresiones contra periodistas en Antioquia, la cifra más alta de casos en departamentos del país, a lo que se suma el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, oriundo de Yarumal.