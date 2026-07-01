Capturaron a mujer que estafó a 28 personas con falsos planes turísticos en Antioquia

Las autoridades informaron que la condenada registra 33 anotaciones judiciales por delitos como estafa, abuso de confianza, falsedad en documento y calumnia. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer de 38 años fue capturada en el barrio París, en Bello, Antioquia, para cumplir una condena por estafar a 28 personas mediante la venta de falsos planes turísticos y tiquetes aéreos. Según las autoridades, el fraude, cometido entre 2017 y 2020, ocasionó pérdidas económicas superiores a los COP 300 millones.

Lea: Levantaron bloqueos en la vía Tuluá-Andalucía: este fue el acuerdo

De acuerdo con la investigación, la mujer utilizaba una empresa de viajes como fachada para ofrecer paquetes turísticos y reservas aéreas. Una vez recibía el dinero de los clientes, entregaba supuestos comprobantes de hoteles y vuelos con el propósito de generar confianza, pero nunca realizaba las reservas ni realizaba los pagos correspondientes, y terminaba apropiándose de los recursos.

Así operaba la falsa agencia de viajes

El teniente coronel José Mazo, comandante del Distrito de Policía N.6, explicó que el esquema le permitió mantener el engaño durante varios años, “para lograr su propósito utilizaba como fachada una empresa de viajes, ofreciendo planes turísticos y tiquetes aéreos. Una vez recibía el dinero, entregaba supuestos soportes de reservas y de vuelos para generar confianza. Sin embargo, nunca efectuaba los pagos correspondientes y terminaba apropiándose de los recursos”.

Las investigaciones permitieron establecer que al menos 28 personas fueron víctimas de la modalidad de estafa, luego de pagar por viajes que nunca se concretaron.

Tenía 33 anotaciones judiciales

Además de la condena que motivó su captura, la Policía informó que la mujer registra 33 anotaciones judiciales como indiciada por delitos de estafa, abuso de confianza, falsedad en documento y calumnia, lo que evidencia un amplio historial relacionado con este tipo de conductas.

Le puede interesar: Hombre de 66 años fue asesinado en Medellín; su hijo fue capturado como sospechoso

La captura fue realizada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en vía pública del barrio París, en Bello. Tras realizarse los procedimientos, la mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los correspondientes procedimientos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de las agencias de viajes antes de realizar pagos o contratar paquetes turísticos, especialmente cuando las ofertas resulten demasiado atractivas o no cuenten con soportes verificables.