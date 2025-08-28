Asesinaron a un ganadero en un parqueadero del centro de Medellín

La víctima del ataque, Juan José Marín Saldarriaga, era reconocido en el gremio lechero de Antioquia, además de tener ganado en el Valle del Cauca. Foto: Captura de pantalla

Un asesinato se registró en la mañana de este jueves 28 de agosto en un parqueadero sobre la carrera 52 con calle 42, cerca al Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, donde sujetos armados dispararon contra el ganadero Juan José Marín Saldarriaga, de 62 años, quien falleció en el lugar.

El ataque se registró cuando Marín Saldarriaga pagaba el servicio del parqueadero. Según indicó la Policía del Valle del Aburrá, el sicario le disparó en la espalda y en la cabeza, y luego huyó en una motocicleta de alto cilindraje, que era conducida por un sujeto que vestía un buzo negro y sudadera gris.

“La información preliminar que tenemos es que la víctima era un señor que se dedicaba a la ganadería, que minutos antes estaba en una reunión en la Dian. Estamos verificando en qué lugar y con quién estaban reunidos. Posteriormente a esa reunión, él habría salido hacia el parqueadero donde tenía su vehículo”, aseguró el general William Castaño, comandante de la Policía del Valle del Aburrá.

¿Quién era la víctima?

Juan José Marín Saldarriaga era reconocido en el gremio lechero de Antioquia, así como tenía ganado en Cartago, Valle. En 2017 fue acusado por capos presos del narcotráfico de apropiarse de bienes de comerciantes asesinados, así como de hacer parte de la estructura criminal de Marcos Gil, alias el Papero. Lo que el ganadero negó.

En 2020, según El Colombiano, Marín Saldarriaga fue capturado en Centroamérica, tras incumplir un acuerdo legal con la Justicia de Estados Unidos. Por ello, estuvo preso dos años en Nueva York. Luego de eso, el hombre viajó a Colombia, donde continuó con sus negocios ganaderos y vivió en los últimos años.

En lo que va corrido de este año se han registrado 228 asesinatos, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). De estos, 41 se han reportado en la comuna 10 - La Candelaria, donde está el mayor número de casos.