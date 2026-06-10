Así capturaron en Medellín a holandés con circular roja por narcotráfico y lavado de dinero

Imagen de referencia. El extranjero es acusado de coordinar y financiar una red de narcotráfico con injerencia en Países Bajos y Finlandia. Foto: Secretaría de Seguridad

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura, en el sector de El Poblado, de un holandés que tenía circular roja de la Interpol por narcotráfico y lavado de activos, quien habría ingresado al país por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Detrás hubo todo un operativo coordinado con organismos internacionales.

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Sobre el sujeto, la Policía del Valle del Aburrá señaló que se trata de un sujeto que es acusado de coordinar y financiar una red criminal trasnacional dedicada al tráfico de drogas entre Países Bajos y Finlandia.

“Asimismo, entre abril y mayo de 2020 habría coordinado y financiado varios envíos de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cocaína, pastillas de éxtasis y levamisol, sustancia utilizada para adulterar narcóticos. El dinero obtenido de estas actividades criminales era movilizado a través de las mismas rutas empleadas para el transporte de los estupefacientes”, explicaron las autoridades.

Las primeras acciones se realizaron junto a la Interpol, que identificó a Belfor Wendel Romeo, buscado por Países Bajos por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Posteriormente, se hizo su captura en el parque Lleras.

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El extranjero, según explicaron las autoridades, llegó al país el pasado 3 de junio por el aeropuerto El Dorado de Bogotá; sin embargo, la alerta de su ingreso al país solo se hizo dos días después, cuando fue detectado en un hotel en El Poblado de Medellín.

En imágenes compartidas por las autoridades se evidencia que el holandés fue abordado por las autoridades migratorias en el lobby del hotel donde se encontraba con otro sujeto. Luego de su identificación, el extranjero fue dejado a disposición de la Policía.

“Este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó, que ha permitido este año la detección de ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales. El mismo equipo que logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor”, dijo la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

Sobre la captura, el alcalde Gutiérrez señaló que: “aquí no hay refugio para los delincuentes. Seguiremos trabajando con toda la capacidad institucional para ubicar, capturar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en guarida del crimen”.

Adicionalmente, el mandatario resaltó que en lo que va corrido de este año se han retenido a 21 personas con circulares de la Interpol.