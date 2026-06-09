Daño en tubería dejó sin agua a más de la mitad de Buenaventura, ¿qué pasó?

La infraestructura transporta agua desde la bocatoma del río Escalerete hasta la planta de tratamiento de Venecia, una de las líneas más importantes para el abastecimiento de la ciudad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Una avería en una tubería de conducción de la red de acueducto de Buenaventura, en el sector de Profundo, terminó dejando a más de la mitad del distrito sin agua. Según indicaron las autoridades, el problema se registró en un tubo de 39 pulgadas clave para el transporte del agua potable. Investigan si la emergencia fue por la erosión del terreno o por actividades realizadas en la zona.

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La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) confirmó que la emergencia se originó en el corregimiento de Córdoba, zona rural del distrito, lo que afectó el suministro en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, así como algunos sectores de las comunas 10 y 12, donde el servicio sigue suspendido.

Investigan posibles causas del daño

Según explicó Javier Herrera, coordinador de la SAAAB, “el punto donde ocurrió la emergencia ha sufrido un proceso constante de erosión debido a las crecientes registradas en la zona”.

Además, el funcionario señaló que “se analiza si actividades de minería artesanal habrían contribuido al debilitamiento del terreno donde estaba instalada la infraestructura. Estamos buscando una solución técnica que permita evitar que esta situación vuelva a repetirse”.

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La complejidad de la reparación aumentó porque la tubería presentó fracturas en varios puntos, lo que obliga a realizar intervenciones adicionales para restablecer el servicio.

Priorizan hospitales, colegios y centros de atención

Ante la magnitud de la emergencia, la empresa activó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento en hospitales, clínicas, puestos de salud, instituciones educativas, centros penitenciarios y hogares de atención para niños y adultos mayores.

Las autoridades no descartan implementar suministro mediante carrotanques en algunos sectores mientras concluyen los trabajos de reparación, que podrían extenderse por más de 24 horas.

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Por ahora, la SAAAB recomendó a los usuarios hacer uso racional del agua almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los avances en el restablecimiento del servicio.