Inmovilizan ambulancia que tenía placa alterada y conductor sin licencia adecuada en Cali

Las autoridades encontraron un dispositivo que permitía mover la placa del vehículo, además de irregularidades en la licencia del conductor. Foto: Secretaría de Movilidad Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante un operativo de control realizado por agentes de tránsito en el centro de Cali, una ambulancia fue inmovilizada luego de que las autoridades detectaran un mecanismo que alteraba la visibilidad de su placa. Durante la inspección también se estableció que el conductor no contaba con licencia requerida para operar este tipo de vehículos.

Lea: Daño en tubería dejó sin agua a más de la mitad de Buenaventura, ¿qué pasó?

El procedimiento se llevó a cabo sobre la carrera Octava con calle 15, una de las zonas de mayor circulación vehicular de la ciudad. Según la Secretaría de Movilidad, las irregularidades encontradas dieron lugar a la imposición de comparendos y a la inmovilización del automotor.

Detectaron una placa que podía moverse

La situación fue advertida por los agentes mientras adelantaban labores de control a diferentes actores viales en el centro de la capital vallecaucana. Al verificar la ambulancia, “se le observa un objeto en la placa que impide la plena identificación. Es un mecanismo que hace que la placa se mueva hacia arriba y hacia abajo”, explicó Deibi Santos, agente de tránsito y enlace del Grupo de Servicios Especiales.

De acuerdo con el funcionario, esta modificación constituye una infracción debido a que altera las condiciones de identificación exigidas para cualquier vehículo que circule por las vías del país.

Le puede interesar: ¿Qué diferencia hay entre la prescripción de las acciones y la caducidad?

Durante la verificación documental, las autoridades encontraron una segunda irregularidad relacionada con el conductor de la ambulancia. Según el reporte oficial, el hombre no tenía licencia correspondiente para conducir este tipo de vehículos. Además, la documentación que presentó únicamente lo autorizaba para manejar motocicletas y se encontraba vencida al momento del procedimiento.

Ambulancia quedó inmovilizada

Tras confirmar las irregularidades, los agentes ordenaron la inmovilización del vehículo y dieron inicio a los procedimientos administrativos correspondientes.

Lea también: Así fue el paso de Ryan Castro por el histórico barrio salsero de Cali

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a las empresas prestadoras de servicios de ambulancia para que verifiquen periódicamente las condiciones técnicas de sus vehículos y la documentación de los conductores, con el fin de garantizar una operación ajustada a la normatividad vigente.