Así fue el accidente de la caravana del precandidato Daniel Palacios en Medellín

Según indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, siete policías y dos integrantes de la UNP resultaron heridos. Foto: Daniel Palacios

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, fue víctima de un accidente de tránsito que se registró sobre las 6:30 p.m. de este jueves 28 de agosto, en el sector de Los Balsos, en Medellín. Según indicó el político en sus redes sociales, salió ileso, pero por lo menos nueve personas resultaron heridas.

Lea: Avioneta ambulancia se accidentó en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el vehículo en el que iba Daniel Palacios, los pasajeros escucharon un ruido extraño, por lo que cambiaron al precandidato de camioneta. “Minutos después, el vehículo, al parecer, se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”.

Sumado a esto, el mandatario señaló que en el accidente de tránsito resultaron heridos siete policías y dos integrantes de la UNP heridos, quienes fueron remitidos a centros asistenciales. “He hablado telefónicamente con el Dr. Daniel, que se encuentra en buen estado”.

Atendemos el incidente en el que se vio involucrada la caravana que acompañaba al candidato a la Presidencia, Daniel Palacios.



Según la información que tenemos hasta el momento, los hechos se registraron en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. En el vehículo… pic.twitter.com/XGJ4YvJOGG — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 29, 2025

Por su parte, Palacios señaló en sus redes que se encuentra ileso, así como agradeció que no se registró un accidente mayor.

Le puede interesar: ¿Habrá Día sin carro y sin moto este viernes en Medellín?

En el accidente también terminaron involucrados otro carro y una motocicleta. La camioneta que se volcó terminó completamente destruida, por lo que las autoridades realizan el traslado del vehículo de la vía.

Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos. pic.twitter.com/LEni8qWFmH — Daniel Palacios (@DanielPalam) August 28, 2025

Por lo ocurrido, la Secretaría de Movilidad restringió el paso por la vía que se encuentra a la altura del Centro comercial Santa Fe, sentido Oriente - Occidente.

El hecho se presentó cuando Palacios se dirigía hacia Rionegro, como parte de la gira que está realizando como precandidato presidencial por estos días en la región.