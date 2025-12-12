Así operaba desmantelado “call center” de extorsión desde la cárcel El Pedregal, en Medellín

El operativo lo llevó a cabo el Gaula y la Fiscalía en la cárcel El Pedregal y permitió la incautación de celulares usados para extorsionar desde el interior del penal. Foto: Alcaldía de Medellín

En la cárcel El Pedregal, en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía desarticularon una red que operaba desde el interior del penal para extorsionar. El operativo lo realizaron en el patio dos y permitió la incautación de celulares, drogas y armas blancas.

La intervención fue ejecutada por el Gaula Metropolitano tras información que dieron a conocer a las autoridades. En el procedimiento encontraron un “call center” clandestino desde el cual internos realizaban llamadas a personas en distintas regiones para exigir pagos bajo amenazas.

“Se identificó además el punto de almacenamiento de estupefacientes que fortalecía las rentas ilícitas al interior del establecimiento carcelario”, dijo el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

En el lugar decomisaron 85 teléfonos celulares, 30 cargadores, 10 armas blancas y más de 5.300 gramos de sustancias estupefacientes. Según el reporte, entre la droga incautada había cerca de 4.000 gramos de marihuana, más de 1.000 gramos de base de coca y alrededor de 180 gramos de tusi.

El patio intervenido alberga a 712 personas privadas de la libertad, algunas de ellas vinculadas a estructuras delincuenciales organizadas y grupos armados. Según las autoridades, estos elementos les permitían tener rentas ilícitas y coordinar diferentes actividades criminales desde el interior del penal.

El secretario de Seguridad también manifestó que las personas involucradas usaban los teléfonos para suplantar a cabecillas de organizaciones armadas y lanzar amenazas. “La institucionalidad ha demostrado que sigue desmontando uno a uno los tentáculos criminales que pretenden operar desde los establecimientos carcelarios”, agregó Villa.

En la cárcel Bellavista ya habían realizado otro operativo una semana antes, donde incautaron 50 celulares que también eran utilizados para extorsionar. Según el balance oficial, Medellín registra una reducción del 12% en los casos de extorsión al pasar de 896 reportes en 2024 a 784 en lo que va de este año.

Las autoridades informaron que los controles continuarán en los centros penitenciarios, con el objetivo de evitar que redes criminales sigan operando desde el interior y afectando a los ciudadanos fuera de ellas.