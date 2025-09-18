Así operaba red que usaba a bebés indígenas para la mendicidad en Medellín

Los detenidos instrumentalizaban bebés de la comunidad indígena Embera Katío para obtener dinero y productos que luego eran revendidos. Foto: Alcaldía de Medellín

Por explotación de menores de edad mediante la mendicidad y concierto para delinquir, la Policía Metropolitana de Medellín capturó a siete personas que estaban usando a bebés embera katío para pedir dinero y productos en zonas turísticas de la ciudad.

Los operativos se realizaron en la calle 10 y en los barrios Carpinelo, Santa Cruz y Boston, en donde las autoridades encontraron a los acusados de utilizar a niños de un mes de nacidos hasta uno con cinco años de la comunidad embera katío para pedir dinero a las afueras de droguerías o zonas con alto flujo de turistas como el parque Lleras, Provenza y El Poblado.

“Abordaban principalmente a extranjeros para pedir elementos de primera necesidad, como leche, pañales, medicamentos, alimentos y dinero. Los productos y recursos obtenidos eran revendidos, generando importantes ganancias económicas”, explicó la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Las capturas se dieron en el marco del operativo llamado “La cara oculta de la caridad”, que se realizó tras 10 meses de investigaciones en los que se hicieron interceptaciones, vigilancia con agentes encubiertos, entrevistas e inspecciones, con las que se logró determinar que la red delincuencial llegaba a recaudar hasta $180 millones en efectivo.

Al respecto, el comandante de la Policía del Valle del Aburrá, indicó que se capturaron a seis mujeres y un hombre, “responsables de delitos como concierto para delinquir y explotación de menores de edad (...). Utilizaban el engaño como herramienta para generar lástima, lo que les generaba ingresos hasta por seis millones diarios”.

Sumado a esto, el uniformado explicó que la red se contactaba con los proveedores de los productos que recibían para revenderlos. “Este resultado demuestra que detrás de una aparente necesidad se escondía un negocio criminal que atentaba contra la integridad de los niños”.

Los acusados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades aseguraron que avanzan en la identificación de más personas relacionadas con esta red para garantizar que no se seguirá instrumentalizando a los niños de esta comunidad indígena.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, indicó que:“No vamos a permitir que se vulneren los derechos de niñas y niños en nuestra ciudad. Con la Fuerza Pública y la Fiscalía actuamos con autoridad y orden para poner fin a estas prácticas criminales que estaban afectando a comerciantes, turistas y a la comunidad”.