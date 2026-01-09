Investigan muerte de estadounidense en Medellín; su pareja fue capturada

Imagen de referencia. Las autoridades capturaron a la pareja de la víctima como presunta responsable. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las autoridades investigan la muerte de un ciudadano estadounidense de 45 años en el barrio Villa Nueva, comuna La Candelaria de Medellín, el pasado martes 6 de enero. Según el reporte policial el hombre alcanzó a ser trasladado a una clínica, donde posteriormente falleció.

Según las primeras hipótesis, el hombre habría resultado lesionado en medio de una riña con su pareja, una mujer de 30 años. “Mediante llamada a la línea de emergencias 123, personal de la clínica informó sobre el ingreso de un hombre lesionado, quien posteriormente falleció en el lugar. La patrulla llegó al sitio y se entrevistó con testigos del sector, quienes informaron que los hechos se habrían presentado en medio de una riña con una femenina de 30 años, quien era su pareja sentimental. En el lugar, la patrulla realizó la captura de la compañera sentimental”, detalló la Policía de Medellín.

Además, las autoridades especificaron que el hombre no portaba documentos y que su muerte quedó registrada como “por establecer”, ya que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, por lo que esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer la causa exacta del fallecimiento.

Testigos señalaron la riña se habría originado por un forcejeo relacionado con un celular. La principal sospechosa, pareja sentimental de la víctima, fue capturada por las autoridades mientras avanzan las investigaciones y determinan responsabilidades, así como la posible participación de otras personas en el altercado.

Este hecho se suma a la serie de homicidios que se han registrado en este inicio de año en Medellín. En la primera semana del año se han registrado 11 homicidios, un aumento frente a los 4 homicidios registrados en el mismo periodo del año 2025. Además, la mayor parte de estas muertes está vinculadas a riñas y conflictos de convivencia.

La Fiscalía continúa las investigaciones correspondientes y la recopilación de pruebas para establecer tanto las causas de la muerte como la responsabilidad de la mujer acusada.

En la misma comuna se registró otro hecho de violencia el 1 de enero, que dejó como saldo un vigilante sin vida. Según la información preliminar, la víctima se habría negado a darle dinero a un habitante de calle y este le habría propinado un golpe contundente con una piedra. Sin embargo, el hombre alcanzó a llegar a su vivienda y contarle a su hijo, pero perdió el conocimiento, fue trasladado a una clínica donde estuvo hospitalizado seis días y posteriormente falleció. La víctima fue identificada como Sergio Zabala de 62 años. Su familia exige justicia y claridad sobre las circunstancias en las que se dio la agresión que le causó la muerte.