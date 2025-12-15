Así será la ruta de la novena navideña que habrá en Antioquia: revise la programación

El primer encuentro será el 16 de diciembre en Parques del Río, en Medellín. Foto: EPM

Del 16 al 23 de diciembre la gobernación de Antioquia realizará la ruta de la novena navideña con una programación que recorrerá varios municipios del departamento con la tradicional jornada de oración, villancicos y actividades culturales.

Estas novenas las llevarán a cabo en espacios públicos y contarán con una transmisión en Teleantioquia. El gobernador, Andrés Julián Rendón, extendió la invitación a las familias para unirse a la celebración tradicional en los lugares en los que las realizarán o desde sus hogares.

La agenda iniciará el martes 16 de diciembre en Parques del Río, en Medellín, a las 7:00 p.m. y continuará por distintos escenarios del Valle de Aburrá. Cada jornada tendrá acompañamiento institucional y la participación de grupos artísticos, con actividades para públicos de todas las edades.

Además, desde la 1:00 p.m. estará la feria de servicios abierta al público y después de finalizada la novena y la presentación navideña habrá un concierto gratuito de Arelys Henao.

Horarios y municipios de la ruta de la novena navideña

Miércoles 17: Parque de Itagüí a las 6:00 p.m.

Jueves 18: Parque de Barbosa a las 7:00 p.m.

Viernes 19: UVA La Avanzada, Medellín a las 7:00 p.m.

Sábado 20: Parque de Marinilla a las 7:00 p.m.

Domingo 21: Parque de Envigado a las 6:00 p.m.

Lunes 22: Parque de Caldas a las 7:00 p.m.

Martes 23: Parque de Bello a las 7:00 p.m.

Por otro lado, la administración departamental también recordó que continúa activa la campaña Soy Antipólvora, orientada a prevenir quemaduras y promover celebraciones seguras en todo el departamento.