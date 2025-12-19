Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Así serán los horarios del Metro de Medellín para Navidad y Año Nuevo

Habrá extensión nocturna durante unos días de diciembre, pero en las fechas especiales habrá cierre anticipado.

Redacción Colombia
19 de diciembre de 2025 - 09:43 p. m.
Imagen de referencia. Durante las últimas fechas de diciembre y comienzos de enero de 2026 la empresa anunció ajustes en su operación.
Foto: Metro de Medellín
El Metro de Medellín anunció modificaciones en sus horarios comerciales durante varios días de diciembre y comienzos de enero con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida será aplicada tanto a las líneas de trenes como de tranvía, cables y buses, con ajustes diferenciados según la fecha, según informó la empresa a través de un comunicado oficial. En algunas fechas el horario será extendido, mientras que en otras habrá cierre anticipado.

Este viernes 19 de diciembre y el sábado 20, el sistema prestará su servicio hasta las 12:00 de la noche en las líneas A, B, T, H, J, K, M y P. Durante estas jornadas garantizarán las transferencias entre estas líneas.

Sin embargo, la extensión no aplica para las líneas de buses 1, 2 y O, ni para el sistema alimentador de las cuencas 3 y 6, que mantendrán su horario habitual.

Y para los días miércoles 24 y 31 de diciembre, el servicio finalizará a las 10:00 p.m. En estas fechas se garantizarán las transferencias entre las líneas A, B, T, H, J, K, M y P, pero también aplicará para las líneas de buses 1, 2 y O.

En cuanto a los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, la operación del sistema será desde las 5:00 de la mañana para las líneas A, B, T, 1, 2 y O. Las líneas de cables operarán en los horarios habituales de domingos y festivos.

La entidad explicó que estas medidas buscan facilitar la movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá durante las festividades, permitir desplazamientos seguros y contribuir a uso del transporte público.

Además, la empresa reiteró el llamado a los usuarios para planear sus viajes con anticipación, verificar los horarios según la fecha y recordó tener recargado su medio de pago para facilitar y agilizar los ingresos, así como mantener la Cultura Metro con una conducta responsable dentro del sistema.

