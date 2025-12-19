Estos son los responsables de los desmanes en el Atanasio Girardot de Medellín: hay videos

La alcaldía de Medellín difundió carteles con imágenes obtenidas de cámaras de seguridad y transmisiones oficiales para identificar a los responsables. Foto: Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó este viernes 19 de diciembre los avances de la investigación por los disturbios registrados al finalizar el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, disputado en el Atanasio Girardot para definir al campeón de la Copa Colombia. A través de carteles compartieron las imágenes de 45 personas identificadas como presuntos responsables.

Los hechos ocurrieron el miércoles 17 de diciembre tras finalizar el partido y dejaron 61 personas lesionadas, entre ellas nueve policías y 52 civiles. El mandatario local informó que el Inder, Telemedellín, Win Sports y la Policía interpusieron denuncias formales ante la Fiscalía. Esto debido a amenazas a periodistas, por daños a equipos, plantas eléctricas y cámaras.

Las acciones judiciales están sustentadas con la recolección de videos de cámaras del estadio, de transmisiones oficiales y registros ciudadanos, utilizados como material probatorio.

A través de esas evidencias, lograron individualizar a personas involucradas en agresiones físicas, daños a la infraestructura del estadio, destrucción de torniquetes y el ingreso de pólvoras y elementos prohibidos. Y podrán enfrentar cargos por daño en bien público, lesiones personales y tentativa de homicidio.

“Aquí tienen que haber sanciones drásticas, individuales y algunas colectivas, porque algunos de las barras se prestaron para estos actos delictivos. No se quedará así, porque muchas de las personas que van a las mesas de convivencia en el fútbol están involucrados en estos hechos. Entonces han traicionado la confianza de la ciudadanía y de la Administración Distrital. Nosotros vamos a seguir construyendo los escenarios de convivencia, pero no con los violentos, sino con los que realmente quieren el fútbol”, expresó Gutiérrez.

El mandatario señaló que muchas familias estaban atemorizadas y con miedo con respecto a lo que pasó en el encuentro deportivo. “Me duele escuchar testimonios de niños donde quedan aterrados por unos pocos violentos. Eso no puede pasar, ni es el ejemplo para ellos”, agregó el mandatario.

Además, indicó que el proceso de identificación continúa y que las personas individualizadas enfrentarán sanciones administrativas y penales. Las medidas incluyen la prohibición de ingreso al estadio Atanasio Girardot y la gestión de sanciones a nivel nacional para impedir su ingreso a otros estadios del país.

“Algo muy importante es seguir en la identificación de los violentos. El trabajo no para desde esa misma noche y hasta hoy. Esto es parte de lo que tenemos recolectado, no crean que son todos los videos ni todas las personas. Tenemos que hacer un trabajo a nivel nacional para que no vuelvan a entrar al estadio o tengan sanciones ante la justicia, porque algunos deben pagar con cárcel y cuando sean sancionadas en Medellín, no puedan entrar a ningún estadio de Colombia. Tampoco vamos a permitir que algunos que posan de voceros dentro de temas de convivencia, sean los que generen la violencia o hagan cosas irregulares. Que ni lo crean. Aquí nosotros apostamos a los procesos, pero no conectamos con nadie que tenga actitudes delictivas”, indicó también el mandatario local.

Durante la presentación, Gutiérrez también mostró videos explicando cómo algunos implicados ingresaron pólvora en camionetas y camiones, además de utilizar accesos internos del estadio como el espacio a donde llega el bus con los jugadores. “Mire como van saliendo identificados, uno a uno. Ellos creen que nadie los está viendo. Todos van a tener que responder por daño a bienes públicos y privados. Querían ser famosos, pues los vamos a volver famosos, pero porque van a tener que responder con sus propios recursos y ante la justicia. No son hinchas, son delincuentes”, enfatizó Gutiérrez.

Por otra parte, las medidas colectivas que podrían recaer sobre los equipos serán discutidas y votadas en la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que llevarán a cabo la otra semana. Mientras que la estrategia de Cultura del Fútbol, desarrollada en 2024 y 2025, la mantendrá la administración Distrital, pero advirtiendo que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia en escenarios deportivos.