Capturaron en Medellín a estadounidense con circular roja de Interpol por fraude

Bryce Garrett Cleveland es relacionado con varias estafas en Estados Unidos.

Redacción Colombia
21 de octubre de 2025 - 01:44 p. m.
Imagen de referencia. El extranjero había ingresado de manera regular al país en 2013.
Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín
En medio de un operativo liderado por la Policía, Interpol y Migración Colombia, las autoridades confirmaron que se logró la captura, en Medellín, de Bryce Garrett Cleveland, un estadounidense con circular roja de la Interpol.

El sujeto es acusado de haber participado en varios fraudes registrados en Estados Unidos, por lo que se emitió en su contra una circular roja de la Interpol.

La captura fue anunciada por el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, quien aseguró que la detención se logró en medio de las operaciones conjuntas en la ciudad que, en lo que va corrido del año, ha dejado la captura de 30 personas con circular roja.

“La instrucción de nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, ha sido clara: no paramos y vamos a seguir tras los delincuentes. Esta captura envía un mensaje contundente: en Medellín no hay espacio para criminales ni estructuras delincuenciales que pretendan operar impunemente”, añadió Villa.

Del estadounidense de 38 años se conoce que llegó de manera regular de Cleveland a Colombia, en 2023, luego de que fue acusado por fraude mediante correo electrónico, fraude por transferencia bancaria y tráfico ilegal de dispositivos y medicamentos no aprobados en su país.

La orden de su captura fue solicitada a comienzos de octubre por las autoridades de Estados Unidos, lo que facilitó el operativo.

Una captura similar se registró recientemente en Medellín. Fue la de Jaime Alberto Madera, alias ‘Chepe’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, quien era requerido con circular roja por Panamá, por el delito de estafa. Su aprehensión se dio cuando presuntamente se iba a reunir con otros hombres relacionados con la misma organización criminal.

