En plena emergencia por lluvias, captan hombres lanzando basura a una quebrada en Medellín

Cuatro hombres fueron captados en un video arrojando costales de basura en la quebrada La Rosa en Santa Cruz. Foto: Daniela Henao

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las emergencias por las lluvias en Medellín, un hecho ha causado la indignación de la ciudadanía. En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo un hombre vacía costales de tierra y piedras desde un puente a la quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz de la Comuna 2; incluso se ve cuando arroja un costal, de contenido desconocido. Minutos después, otros dos sujetos descargan una carreta de escombros cerca del mismo punto, mientras una cuarta persona se suma a la tarea del primer hombre de vaciar los costales.

¡La inconsciencia de algunos es absurda!



Vean a estos tipos tirando escombros sobre la Quebrada La Rosa, en Santa Cruz.



Con todo lo que hemos visto en este invierno ¿y no aprenden? Definitivamente!@seguridadmed @PoliciaMedellin pic.twitter.com/Yr9b5zutTg — Andrés Tobón (@tobonvillada) February 15, 2026

Lea: Buscan a veterinario que cayó a caño mientras auxiliaba animales en Canalete, Córdoba

Desde su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó al video solicitando a la Policía y al secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, la identificación y sanción de los implicados. El mandatario calificó el acto como irresponsable y advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, al ser detonantes de posibles desbordamientos.

El hecho ocurre en medio de la emergencia por lluvias que atraviesa el Valle de Aburrá, donde se han registrado desbordamientos en las quebradas La Madera en Bello, La Bermejala en La Estrella y La Chuscala en Copacabana. Además, las inspecciones de los Bomberos del Área Metropolitana han identificado puntos de riesgo por el aumento del nivel en el río Medellín y la quebrada El Limonar.

En una segunda publicación de X, el alcalde confirmó por medio de un video que los responsables ya fueron identificados: “Ya están ubicadas estas personas; se han puesto unos comparendos y mañana, a primera hora, la Inspección hará la verificación completa de la obra y la rigurosidad en temas ambientales. Estas personas fueron identificadas y tendrán sanciones”.

Además, hizo un llamado a la comunidad para denunciar estos hechos recurrentes: “Nos la pasamos todo el tiempo limpiando quebradas. Sacamos colchones, escaparates, bicicletas, inodoros. Todo lo que a la gente ya no le sirve, lo tira a las quebradas”.

Lea: Personería de Cali alerta sobre reclutamiento de menores en la ciudad

Cabe recordar que la empresa de aseo Emvarias realiza la recolección, transporte y disposición adecuada de residuos de construcción, demolición y elementos voluminosos. Para acceder a estos servicios y conocer las tarifas, la ciudadanía puede comunicarse a través de la Línea Amiga del Aseo, la app Emvarias Grupo EPM, su página web o la línea de WhatsApp.