Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

En plena emergencia por lluvias, captan hombres lanzando basura a una quebrada en Medellín

Un video compartido en X por el concejal de Medellín, Andrés Tobón, dejó en evidencia a cuatro hombres que lanzaban tierra y escombros a la quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz de la Comuna 2.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
16 de febrero de 2026 - 05:09 p. m.
Cuatro hombres fueron captados en un video arrojando costales de basura en la quebrada La Rosa en Santa Cruz.
Cuatro hombres fueron captados en un video arrojando costales de basura en la quebrada La Rosa en Santa Cruz.
Foto: Daniela Henao
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de las emergencias por las lluvias en Medellín, un hecho ha causado la indignación de la ciudadanía. En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo un hombre vacía costales de tierra y piedras desde un puente a la quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz de la Comuna 2; incluso se ve cuando arroja un costal, de contenido desconocido. Minutos después, otros dos sujetos descargan una carreta de escombros cerca del mismo punto, mientras una cuarta persona se suma a la tarea del primer hombre de vaciar los costales.

Lea: Buscan a veterinario que cayó a caño mientras auxiliaba animales en Canalete, Córdoba

Desde su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó al video solicitando a la Policía y al secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, la identificación y sanción de los implicados. El mandatario calificó el acto como irresponsable y advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, al ser detonantes de posibles desbordamientos.

El hecho ocurre en medio de la emergencia por lluvias que atraviesa el Valle de Aburrá, donde se han registrado desbordamientos en las quebradas La Madera en Bello, La Bermejala en La Estrella y La Chuscala en Copacabana. Además, las inspecciones de los Bomberos del Área Metropolitana han identificado puntos de riesgo por el aumento del nivel en el río Medellín y la quebrada El Limonar.

En una segunda publicación de X, el alcalde confirmó por medio de un video que los responsables ya fueron identificados: “Ya están ubicadas estas personas; se han puesto unos comparendos y mañana, a primera hora, la Inspección hará la verificación completa de la obra y la rigurosidad en temas ambientales. Estas personas fueron identificadas y tendrán sanciones”.

Además, hizo un llamado a la comunidad para denunciar estos hechos recurrentes: “Nos la pasamos todo el tiempo limpiando quebradas. Sacamos colchones, escaparates, bicicletas, inodoros. Todo lo que a la gente ya no le sirve, lo tira a las quebradas”.

Lea: Personería de Cali alerta sobre reclutamiento de menores en la ciudad

Cabe recordar que la empresa de aseo Emvarias realiza la recolección, transporte y disposición adecuada de residuos de construcción, demolición y elementos voluminosos. Para acceder a estos servicios y conocer las tarifas, la ciudadanía puede comunicarse a través de la Línea Amiga del Aseo, la app Emvarias Grupo EPM, su página web o la línea de WhatsApp.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

quebrada

medellín

santa cruz

basura

video

emergencia

riesgo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.