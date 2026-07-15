Buscan a bebé de nueve meses con desnutrición aguda en Apartadó; para no permitió remisión

Imagen de referencia. Pidieron la intervención de las comisarías de familia para el restablecimiento de los derechos del niño. Foto: Pixabay

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La gobernación de Antioquia hizo un llamado a las comisarías de familia de Apartadó para iniciar la búsqueda de un bebé indígena de nueve meses en un grave estado de desnutrición aguda, al que el padre no dejó trasladar para tener atención oportuna.

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La alerta fue hecha por la Secretaría de Salud departamental y por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien explicó las circunstancias en las que se dio el hecho alertado.

“Luego de un tamizaje del programa Arrullos, de la Gobernación de Antioquia, en el resguardo indígena Las Playas, encontramos al bebé en condiciones que ponen en riesgo su vida. Los profesionales ordenaron el traslado del menor a un centro hospitalario, sin embargo, el papá del niño se negó”.

Luego de que se presentara el hecho, añadió el mandatario, la Secretaría de Salud de Apartadó también estuvo en el resguardo indígena donde vive el niño, pero recibieron una respuesta similar en la comunidad.

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“Urge encontrar al bebé, salvarle la vida y protegerle sus derechos. También es menester del gobernador indígena acompañar este proceso”, agregó Rendón.

Datos de la alcaldía: el informe “Desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años, Antioquia-Año 2025” señala que en Antioquia la prevalencia de desnutrición en niños y niñas en esas edades está sobre 0.60 por cada 100 menores de cinco años.

Entre las características que más se resaltan están la prevalencia de casos en los estratos 1 y 2 (81,5 %), madres con bajo nivel educativo – primaria y secundaria (70,7 %), y con uno o ningún hijo menor de cinco años (80,9 %).