Alcalde de Sincelejo denunció que él y su familia recibieron amenazas de muerte

Yahir Acuña pidió protección para él y su familia. Foto: Yahir Acuña

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Una grave denuncia hizo el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien le pidió a las autoridades investigar las amenazas que ha estado recibiendo él y su familia, al parecer, por grupos armados que tienen presencia en la región.

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“Hemos recibido información por parte de las autoridades sobre posibles acciones contra mi vida y la de mi familia por parte del Clan del Golfo, Los Norteños y otras estructuras criminales, como consecuencia de la lucha frontal que hemos liderado contra estas organizaciones”, resaltó el mandatario en sus redes sociales.

En el mensaje resaltó que han venido realizando acciones contra grupos en el departamento, sus finanzas y accionar. “No vamos a retroceder. Seguiremos enfrentando a la criminalidad con nuestro modelo de seguridad integral y el Bloque de Búsqueda contra Bandas Criminales, que ha permitido que Sincelejo sea reconocida como una de las ciudades más seguras de Colombia”.

Por último, solicitó al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la UNP, a la Policía, al Ejército y a la Armada tomar las acciones correspondientes para garantizar su seguridad y la de su familia.

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De acuerdo con la alcaldía, a lo largo de este año se ha aplicado la estrategia del “Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen”, con la que buscan desmantelar las estructuras operativas de las bandas criminales en todas sus denominaciones.

Adicionalmente, en lo que va del año se ha reducido en 60 % el hurto a personas, el 86 % en los robos a entidades bancarias, el 19 % en el hurto a residencias, el 15 % en el hurto a comercios, el 67 % en el robo de vehículos y el 21 % en el hurto de motocicletas.

Situaciones similares han denunciado alcaldes como Carlos Fernando Galán de Bogotá, Dumek Turbay de Cartagena y Federico Gutiérrez de Medellín.