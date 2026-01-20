Buscan a sujetos que agredieron a exsacerdote tras pedir bajar el volumen de la música

Jader de Jesús Cárdenas Gil fue agredido por sus vecinos. También habrían hurtado pertenencias. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En grave estado permanece el exsacerdote Jader de Jesús Cárdenas Gil, de 64 años, quien el pasado primero de enero fue golpeado brutalmente por sus vecinos, luego de pedirles que le bajaran al volumen de la música, en el barrio Fontidueño de Bello, Antioquia.

Lea: Investigan video con presunta amenaza de “limpieza social” en Tolima

El hecho se habría presentado sobre las dos de la mañana, luego de que el exsacerdote le hizo la solicitud a los vecinos. Sus allegados indicaron que antes de perder el conocimiento, Cárdenas indicó que cuatro sujetos entraron a la fuerza a su vivienda, lo golpearon con escombros y puños. “Intentó correr, pero lo devolvieron a la habitación y allí lo golpearon en la cabeza con escombros”, añadió a Noticias Caracol un familiar.

El exsacerdote se encuentra en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la IPS Universitaria León XIII de Medellín, con fracturas en extremidades, trauma encefálico y lucha con una infección generada por la gravedad de su estado.

“Tiene fracturas faciales, ha convulsionado, tiene golpes en la cabeza, en este momento su estado de salud es crítico, se encuentra intubado, estamos esperando respuestas favorables, pues hasta el momento no ha tenido avances en su salud”, añadió el familiar del religioso.

Por su parte, allegados de Cárdenas han publicado imágenes en las que se ve que su casa también fue vandalizada, aunque denuncian que no se han podido acercar a la zona, debido a que los agresores siguen con normalidad en la vivienda aledaña. También habrían hurtado pertenencias.

Le puede interesar: Restablecieron rutas en vía Bucaramanga-Cáchira tras hechos vandálicos contra buses

Ante esto, el paso del tiempo y la gravedad del estado de salud del religioso, desde la alcaldía de Bello pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.

“Rechazamos todo acto de violencia que atente contra la integridad y la vida de las personas, y reiteramos que este tipo de conductas no representan los valores de convivencia, respeto y solidaridad que promovemos como ciudad”, añadió en comunicado la alcaldía.

La familia indicó a medios locales que ya adelantan las correspondientes acciones ante la Fiscalía para hacer la denuncia por intento de homicidio.