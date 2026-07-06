Capturan a dos hombres que habrían participado en atracos violentos en Medellín

Sebastián Sánchez Acevedo y Jhon Schneider Muñoz Rojas, presuntos responsables de atracos violentos, capturados en Manrique, Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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Las autoridades capturaron en Medellín a dos hombres señalados de estar detrás de cinco robos violentos registrados en la ciudad y en el municipio de Copacabana, entre 2025 y 2026. El operativo fue adelantado por la SIJIN de la Policía, en coordinación con la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, en medio de un allanamiento en la comuna 3, Manrique.

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Según las autoridades, los dos hombres, Sebastián Sánchez Acevedo y Jhon Schneider Muñoz Rojas, se movilizaban en una motocicleta buscando víctimas que portaran joyas de alto valor. Una vez identificaban a una posible víctima, la seguían, la interceptaban con armas de fuego y le exigían sus pertenencias.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, declaró que “lo más grave es que no se trataba de simples ladrones, tenían un nivel de violencia alto y cuando las víctimas intentaban defenderse o resistirse al hurto, les disparaban para intimidarlas y asegurar entonces que podían huir”.

Uno de los casos atribuidos a la dupla ocurrió cuando una víctima fue atacada mientras guardaba objetos en su vehículo y, al intentar impedir el robo de una cadena avaluada en cerca de 5 millones de pesos, los ladrones le dispararon. Además, entre los hechos investigados también figuran atracos en vía pública, un hurto colectivo en un establecimiento comercial y un ataque con arma de fuego contra un integrante de la Policía Nacional.

Cuatro de los cinco robos habrían ocurrido durante 2026 en sectores como Calasanz, Buenos Aires y Aranjuez, específicamente en el Puente de la Madre Laura, dejando pérdidas superiores a los 62 millones de pesos. Los capturados, además, registran ocho anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, adulteración de sistemas de identificación y falsedad en documento privado.

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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió un video a través de su cuenta de X en el que se recopilan grabaciones de cámaras de seguridad en las que se evidencian los ataques perpetrados por los hombres. “Estos presuntos responsables de una cadena de atracos violentos que sembraron el miedo entre diciembre de 2025 y abril de este año ya fueron capturados, gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía y nuestra Policía”.

Ambos hombres quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras las investigaciones avanzan para determinar si estarían relacionados con otros hechos similares registrados en el Valle de Aburrá.