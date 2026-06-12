Asesinan en Palmira a “Salsa Mur”, reconocido comerciante y promotor de conciertos

El homicidio de José Armando Mur, más conocido como "Salsa Mur" generó conmoción entre comerciantes, empresarios y promotores de eventos en el municipio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La violencia volvió a golpear a Palmira, José Armando Mur Martínez, conocido como “Salsa Mur”, fue asesinado en medio de un ataque sicarial ocurrido dentro de su establecimiento comercial, ubicado en el sector de San Andresito.

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El crimen ocurrió en la carrera 27 entre calles 30 y 31, donde, según información preliminar, dos hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones contra el comerciante. Como consecuencia del ataque, Mur Martínez murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Otra persona que se encontraba en el establecimiento resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial.

Lo atacaron dentro de su negocio

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades, los agresores llegaron directamente hasta el establecimiento donde se encontraba la víctima y abrieron fuego sin mediar palabra.

Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar, mientras comerciantes, clientes y transeúntes alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

La noticia generó conmoción entre comerciantes y ciudadanos debido a que José Armando Mur Martínez era ampliamente conocido en Palmira. Durante años estuvo vinculado al comercio de productos tecnológicos en el sector de San Andresito, donde consolidó una amplia red de clientes y relaciones comerciales.

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Además, había ganado reconocimiento en redes sociales por promocionar emprendimientos locales y apoyar a pequeños comerciantes, actividad que le permitió construir una importante comunidad de seguidores.

Más allá de su faceta empresarial, “Salsa Mur” era conocido por participar en la organización y promoción de conciertos, encuentros musicales y diferentes espectáculos en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca.

Investigan los móviles del crimen

Tras el ataque, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) realizaron la inspección técnica del cuerpo y comenzaron la recopilación de elementos probatorios. Asimismo, las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el sector para establecer la ruta de escape de los responsables e identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

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Por ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre los móviles del asesinato, por lo que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer este hecho que a generado consternación en Palmira.