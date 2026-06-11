Conjuntos residenciales de Floridablanca enfrentan sanciones por manejo de basuras

Las autoridades realizan inspecciones en conjuntos para verificar la separación adecuada de residuos y el aprovechamiento de materiales reciclables. Los incumplimientos podrían derivar en sanciones. Foto: Gobierno de Floridablanca

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La Alcaldía de Floridablanca inició procesos sancionatorios contra varios conjuntos residenciales del municipio por presuntas fallas en la separación y disposición adecuada de residuos sólidos, una estrategia con la que busca fortalecer la cultura ambiental y reducir la presión sobre el relleno sanitario El Carrasco.

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Los operativos son liderados por la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo (OGAMR) en articulación con la Policía Nacional, y actualmente se concentran en la comuna 2, especialmente en los sectores de Cañaveral y Versalles, donde las autoridades verifican el cumplimiento de las normas relacionadas con la separación en la fuente y el aprovechamiento de materiales reciclables.

21 conjuntos enfrentan procesos sancionatorios

Según informó la Administración Municipal, “21 propiedades horizontales se encuentran vinculadas a procesos que son evaluados por las inspecciones de Policía, encargadas de determinar si procede una medida pedagógica o una sanción económica de acuerdo con cada caso”.

La estrategia se desarrolla en cumplimiento del Decreto Municipal 297 de 2024 y de la Ley 1801, Código Municipal 297 de 2024 y de la Ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establecen responsabilidades para ciudadanos, empresas y organizaciones frente al manejo adecuado de los residuos sólidos.

“Evaluamos cómo realizan la separación en la fuente, el aprovechamiento de materiales reciclables y la forma en que entregan estos residuos al servicio público de aseo, con el objetivo de reducir los impactos ambientales asociados a la situación que enfrenta el relleno sanitario”, explicó Juan Camilo Jaramillo, ingeniero de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo.

La fase pedagógica ya había sido adelantada

Antes de iniciar la etapa sancionatoria, la Alcaldía desarrolló jornadas de sensibilización dirigidas a grandes generadores de residuos, entre ellos conjuntos residenciales, instituciones educativas, centros comerciales y supermercados.

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De acuerdo con el balance entregado por la Administración Municipal, “cerca de 30.000 personas participaron y 145 conjuntos residenciales recibieron capacitación sobre separación en la fuente y aprovechamiento de materiales reciclables”.

Las autoridades señalaron que el objetivo de estas acciones era brindar herramientas para mejorar la gestión de residuos antes de iniciar los controles y eventuales sanciones.

Buscan reducir la presión sobre El Carrasco

La Administración Municipal reiteró el llamado a las propiedades horizontales para que “implementen sistemas adecuados de clasificación mediante contenedores diferenciados y habiliten espacios apropiados para almacenar material reciclable”.

Para algunos habitantes, estas medidas representan una oportunidad para generar cambios a favor del medio ambiente y la sostenibilidad del municipio, “es fundamental reciclar, aprovechar los materiales que aún tienen utilidad y evitar que los residuos terminen contaminando nuestras fuentes hídricas”, manifestó Hernán Gómez Rueda, residente del conjunto residencial Santa Coloma.

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Las autoridades recordaron que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones que alcanzan hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, además de otras medidas correctivas contempladas en la normatividad vigente.