Hombre de 66 años fue asesinado en Medellín; su hijo fue capturado como sospechoso

Tras una llamada de la comunidad, la Policía desplegó un plan candado que permitió la captura del presunto responsable pocos minutos después. Foto: Sofía Isaacs Guerra

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Un hombre de 66 años, identificado como Nicolás de Jesús Sierra, fue asesinado con arma cortopunzante en el barrio Veinte de Julio, comuna 13 de Medellín. Las autoridades capturaron a su hijo de 38 años, quien es señalado de haber estado detrás del homicidio.

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El crimen ocurrió en la madrugada en la calle 39D con carrera 112, luego de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recibiera una llamada ciudadana que alertaba sobre una persona gravemente herida en plena vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima sin signos vitales, con una herida en el pecho ocasionada por un arma blanca.

Una discusión terminó en tragedia

Las primeras indagaciones indican que padre e hijo sostuvieron una fuerte discusión que terminó cuando el presunto agresor atacó a la víctima y huyó del lugar.

Con la información entregada por habitantes del sector, la Policía activó un plan candado que permitió ubicar y capturar al sospechoso pocos minutos después. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante un juez de control de garantías.

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Durante las labores investigativas, familiares y vecinos manifestaron que la víctima había enviudado hacía aproximadamente un año y que, presuntamente, venía recibiendo amenazas por parte de su hijo.

Las autoridades también señalaron que el capturado registra antecedentes judiciales y habría cumplido una condena en un establecimiento penitenciario.

La comunidad realizó una velatón

El asesinato generó consternación entre los habitantes del barrio Veinte de Julio y de la comuna 13. En la noche del lunes, allegados realizaron una velatón frente a la biblioteca Comfenalco de El Salado para pedir que el crimen no quede en la impunidad.