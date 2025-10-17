Capturaron en Rionegro a estadounidense acusado de 34 cargos federales

Imagen de referencia. El hombre es acusado de 34 cargos federales relacionados con delitos financieros y tráfico de productos ilícitos. Foto: Secretaría de Seguridad

En el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, Antioquia, se registró la captura de un ciudadano estadounidense de 38 años requerido por las autoridades de su país por delitos federales. Migración Colombia informó este viernes 17 de octubre que el operativo se produjo tras la activación de una alerta roja de Interpol.

El sistema de verificación migratoria identificó la alerta mientras el hombre realizaba el proceso de emigración. La notificación fue confirmada por el enlace de Interpol y correspondía a una circular roja emitida por Estados Unidos por presunta implicación en fraude de correo, tráfico ilegal de dispositivos y distribución de medicamentos no aprobados.

El ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades internacionales e iniciaron el trámite de extradición. Según el reporte de Migración Colombia, el detenido se enfrenta a 34 cargos federales, con relación a delitos financieros y tráfico de productos ilícitos.

Además, el historial migratorio del hombre mostró que en 2023, ingresó legalmente a Colombia y que la circular roja de Interpol fue emitida el 1 de octubre.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la efectividad del operativo y la cooperación internacional. “Este resultado es una muestra de los avances de este gobierno en materia de seguridad fronteriza y cooperación internacional. Nuestras instituciones están mejor preparadas y coordinadas para hacer frente al delito transnacional y garantizar que Colombia sea un país seguro y respetuoso del Estado de Derecho”.

Por su parte, en otro operativo realizado por Migración Colombia expulsaron a dos ciudadanos vietnamitas de San Andrés, quienes no cumplían con los requisitos de ingreso y permanencia y presentaron sellos falsos en sus pasaportes.