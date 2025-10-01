Cerrarán carril de la avenida Regional de Medellín por seis meses, ¿por qué?

Los cierres en la Avenida Regional de Medellín serán graduales y se registrarán hasta marzo de 2026. Foto: EPM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de este miércoles primero de octubre hasta el 28 de marzo del próximo año, EPM anunció que se mantendrá cerrado uno de los carriles de la avenida Regional de Medellín sobre los que se adelantarán las obras de modernización de la línea de aguas residuales del Valle del Aburrá.

Lea: Habló madre de la joven que asesinó a su padrastro en Medellín

“Se realizará cierre parcial escalonado sobre la calzada oriental de la avenida Regional, desde la calle 46, debajo del viaducto de la Estación Cisneros de la Línea B del Metro y el intercambio vial de la Madre Laura, calle 92”, indicó la entidad.

Sobre las obras de saneamiento del río Aburrá-Medellín, EPM añadió que se aplicará el método Spiral Wound, con el que inserta un perfil de PVC en espiral para reforzar y ampliar la vida útil de la tubería. “En algunos tramos, los trabajos se harán con tecnologías sin zanja para reducir el impacto en la movilidad de la avenida”.

⚠️EPM recuerda que, por modernización de red de alcantarillado, desde este miércoles 1 de octubre hasta el 28 de marzo de 2026, se realizará cierre parcial escalonado sobre la calzada oriental de la avenida Regional, desde la calle 46, debajo del viaducto de la Estación Cisneros… pic.twitter.com/MGdbvLCrk1 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) September 30, 2025

Además, se utilizarán cámaras dentro de la red de alcantarillado para hacer la limpieza, instalación de mangas de fibra impregnadas con resina epóxica y curado con luz ultravioleta. Para ello, se harán cierres escalonados sobre la vía que serán demarcados por las autoridades de tránsito durante el día.

Le puede interesar: Eliminarán planilla ocasional para taxistas en los municipios del norte de Bolívar

Horarios de los cierres sobre la avenida Regional de Medellín

EPM resaltó que los cierres se irán haciendo por tramos según se vaya avanzando en los procesos mencionados. Las restricciones se mantendrán entre las 9:00 p.m. y las 4:00 p.m. del otro día, de lunes a sábado.

La línea que se intervendrá conduce aguas residuales que generan cerca de un millón de usuarios a la planta de tratamiento Aguas Claras, en el municipio de Bello, por lo que las obras son importantes para el saneamiento del río Aburrá-Medellín y sus quebradas afluentes.

Además, EPM señala que con estos trabajos se espera prevenir emergencias como la que se produjo en 2022, cuando se registró una socavación en la avenida regional por fisuras en el interceptor que se va a intervenir.