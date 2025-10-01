Habló madre de la joven que asesinó a su padrastro en Medellín

Imagen de referencia. El asesinato se registró el pasado domingo 28 de septiembre en la comuna 7 Robledo. Foto: Alcaldía de Medellín

Una llamada a la línea de emergencias 123, el pasado fin de semana, alertó a las autoridades del asesinato de Fernando Enrique Cadavid Rivera, de 64 años, a manos de su propia hijastra en la comuna 7 de Robledo. El hecho fue denunciado por la misma joven de 22 años, quien atacó al sujeto con un cuchillo, en medio de una agresión a su madre.

Del caso se conoció que el sujeto, que llevaba dos días tomando, comenzó a agredir a su pareja en medio de un ataque de celos, en un establecimiento comercial del que se fueron hacia su vivienda. "Cuando entraron a la casa, la hija de la señora comenzó a gritar que las ayudaran, que las iban a matar”, dijo a El Colombiano un testigo.

En medio de la agresión de la que estaba siendo víctima la madre, la joven habría decidido tomar un cuchillo y atacar al sujeto, que recibió una puñalada en el pecho y murió en el lugar. Luego de esto, la misma joven dio aviso a las autoridades y les entregó el arma blanca con la que lo atacó.

La mujer fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía, mientras que la madre fue trasladada a un centro asistencial por las lesiones en su cuerpo, entre las que se destaca una que le afectó el ojo derecho.

Sobre lo ocurrido, la madre de la joven señaló a Teleantioquia que tenía una relación con Cadavid desde hace cuatro años. Al comienzo había sido muy cariñoso, pero con el paso del tiempo se tornó violento. “Ya había presentado episodios de agresión, sobre todo con insultos, y una vez me pegó, pero no como lo hizo este domingo”.

La mujer agregó que “no lo había denunciado antes para cuidar su trabajo y su imagen”, así como explicó que el fin de semana el sujeto no solo la agredió a ella, sino también a su hija, quien reaccionó luego de que el sujeto le pegó a la madre una patada en la cara, en medio de un intento de huir de la casa.

Sobre el caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseveró que no se debe permitir la violencia de género, pero tampoco se debe tomar justicia por mano propia.

“Miren en lo que termina un caso de intolerancia, un caso de violencia intrafamiliar, lastimosamente con la pérdida de la vida de una persona.Nosotros, con la Policía y de la mano de la Fiscalía, hemos priorizado precisamente la violencia intrafamiliar como uno de los delitos que estamos persiguiendo de manera conjunta y articulada, sabiendo que es un fenómeno complejo”, añadió el mandatario.

En lo que va corrido del año, las autoridades han registrado 9.356 casos de violencia intrafamiliar en Medellín, entre los que se han reportado 248 homicidios.