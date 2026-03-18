Cerraron avenida El Poblado en Medellín por aparición de socavón; rutas alternas

Un bus de la ruta Envigado quedó atrapado en el socavón que se abrió en la avenida El Poblado la noche del martes 17 de marzo. Foto: Alcaldía de Medell

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La avenida El Poblado en Medellín permanece cerrada en ambos sentidos entre la calle 7 y la calle 7D, después de que las lluvias de la noche del martes 17 de marzo provocaran la apertura de un socavón en la vía a la altura de la quebrada La Presidenta, frente al hotel Dann Carlton. Un bus de la ruta Envigado-Medellín quedó parcialmente atrapado en el hueco, aunque no se reportaron heridos.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, advirtió que los arreglos tomarán varios días, así como no hay claridad sobre la duración exacta de las obras. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad estableció rutas alternas:

En sentido sur-norte se recomienda tomar la calle 7 a la altura de la Clínica Medellín, continuar hacia el oriente hasta la carrera 39, bajar por la calle 9 y retomar la avenida El Poblado hacia el norte. Mientras que en sentido norte-sur el cierre opera desde la calle 7D y los conductores deben dirigirse hacia la carrera 43C, continuar al sur hasta la calle 5A y desde allí bajar hacia la canalización o retomar la avenida El Poblado.

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El acceso a Patio Bonito desde la Glorieta de Monterrey también permanece cerrado. Como alternativas, se puede tomar la avenida Las Vegas hacia la calle 4 Sur para el retorno en sentido sur-norte, o subir por la calle 10 hasta la carrera 43C para ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga.

¿Qué provocó el socavón?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que la quebrada La Presidenta corre por debajo de la vía y que las lluvias dañaron la cobertura que la sostiene, lo que generó el hundimiento.

El alcalde explicó que el cierre en la avenida se da “por prevención, hasta que no evaluemos toda la cobertura completa y la parte estructural que sea segura, no la vamos a abrir”, así como dio un parte de tranquilidad: “no hay heridos, por supuesto, no hay víctimas, eso es lo más importante; haremos las reparaciones y estaremos informando lo más pronto posible”.

La Secretaría de Movilidad, el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), cinco tripulaciones de bomberos, agentes de movilidad y funcionarios de Medio Ambiente atendieron la emergencia durante la noche.

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Por su parte, el DAGRD realizó un monitoreo con drones en el interior de la estructura para evaluar las condiciones del suelo y determinar la intervención necesaria, evitando poner en riesgo al personal que atendía la emergencia.

La Secretaría de Movilidad pide a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y conducir con precaución ante la llegada de la primera temporada de lluvias del año.