Colombia
Medellín

Por hundimiento en la vía Las Palmas de Medellín hay paso a un carril, ¿qué pasó?

La socavación se registró el fin de semana, en sentido Occidente - Oriente, a la altura del barrio San Diego.

Redacción Colombia
26 de agosto de 2025 - 12:49 a. m.
Trabajadores de EPM descartaron que la falla tenga que ver con alguna filtración.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por un gran cráter, que apareció el pasado fin de semana sobre la vía La Palmas, a la altura del barrio San Diego, se restringió el paso en el sentido Occidente - Oriente, mientras la Secretaría de Movilidad de la ciudad adelantan los trabajos de recuperación de la malla vial.

“Se puede observar cómo se presenta un hundimiento, una falla en la vía, lo que nos obliga a cerrar esto a un carril de circulación, con mucha precaución eso sí, mientras se toman decisiones respecto a lo que se va a realizar como labor para mitigar o reparar la situación que se nos está presentando”, aseguró Jhon Jairo Vélez, supervisor de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El hundimiento, que se presenta sobre el corredor que comunica a la capital antioqueña con el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, tiene siete metros de longitud y cerca de 20 metros de profundidad, lo que imposibilita el paso de vehículos por el corredor.

“Estamos en toda una curva y pese a que esta vía es de 50 kilómetros por hora, nos están excediendo las velocidades, por lo que hacemos las prevenciones correspondientes a que transiten a menor velocidad por esta vía”, agregó el supervisor Vélez.

Por su parte, el personal de EPM descartó que la situación tuviera que ver con alguna de sus redes de acueducto, por lo que la Secretaría de Infraestructura de Medellín adelanta estudios para determinar si el caso está relacionado con un paso de aguas escorrentías cercano.

La alcaldía de Medellín pidió a los conductores que se movilicen a bajas velocidades por este sector y que tomen rutas alternas, debido a las congestiones que se pueden registrar en horas pico.

Por Redacción Colombia

