Comerciantes del Parque Lleras, Medellín, protestaron por reducción de horarios de cierre

De acuerdo con Paul Aguilar, representante de los comerciantes, a más tardar el jueves 4 de abril se presentarán las propuestas de los comerciantes para enfrentar la explotación sexual en el sector. Foto: Captura de pantalla

Los comerciantes del parque Lleras, en el Poblado, Medellín, hicieron un plantón en contra de las medidas tomadas por la Alcaldía de Medellín, que a través del decreto 0247 redujo hasta la 1:00 a.m. el horario de la rumba en establecimientos que vendan o permitan el consumo de bebidas alcohólicas en la zona.

Esta es uno de los decretos que anunció el alcalde Federico Gutiérrez como medida extraordinaria para enfrentar los casos de explotación sexual en esta zona de la ciudad, tras conocerse el caso de Timothy Livingston, quien fue encontrado con dos menores de edad en un lujoso hotel de Provenza.

Ante las medidas, los comerciantes y dueños de establecimientos comerciales señalan que la reducción del horario no soluciona la problemática y si afectaría a cerca de 5.000 empleos. “Es una medida desproporcionada que no guarda causalidad con el propósito de mitigar los riesgos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Afectará el empleo y la economía”, indicó en comunicado Asobares Antioquia.

Por este motivo, los comerciantes le propusieron a la Secretaría de Seguridad y Convivencia establecer una mesa de concertación con el fin de buscar medidas que sean mucho más efectivas a la hora de enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el parque y sus alrededores.

“Nosotros estamos comprometidos, y queremos erradicar a las dinámicas ilegales y las organizaciones que están detrás de este flagelo en el sector, queremos aportar para erradicar la prostitución y sobre todo la explotación sexual de menores de edad, pero no es con el cierre a la 1:00 a.m. como se va a solucionar esto, la medida no aporta en nada con la solución de la problemática”, señaló Paul Aguilar, comerciante y vocero del gremio de comerciantes.

Las agremiaciones de comerciantes también propusieron entregar un documento, a más tardar este jueves 4 de abril, con otras medidas alternativas que esperan sean tomadas en cuenta por la alcaldía. “Nosotros estamos elaborando dicho plan de acompañamiento, plan de apoyo para las autoridades, inicialmente se han planteado varias medidas, por ejemplo que tengamos un CAI permanente de la Secretaría de Turismo de las autoridades y que estén aquí en el respaldo nuestro”, añadió Aguilar.

Además, señalaron que con las medidas lo único que se va a lograr es que los clientes de los bares, restaurantes y establecimientos nocturnos se trasladen a otras zonas de la ciudad antioqueña. “Hoy decidimos cerrar a las 5:00 de la tarde, hoy no habrá rumba en el Lleras, y queremos que la administración entienda que los comerciantes no estamos participando en la problemática ni encubriendo este flagelo. También lo padecemos y queremos combatirlo”, recalcó Aguilar.

Se espera que este miércoles halla una nueva reunión entre los comerciantes y la Secretaría de Seguridad con el fin de integrar a los comerciantes a las estrategias de prevención y denuncia de los casos de explotación sexual en esta zona de la ciudad y a la espera que la medida sea replanteada.