¿Cómo operaba la banda de cosquilleo “Las Pirañas” en el Metro de Medellín?

Integrantes de la banda delincuencial "Las Pirañas" capturados en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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Ocho ciudadanos venezolanos fueron capturados y enviados a prisión tras ser señalados de integrar “Las Pirañas”, una estructura delincuencial dedicada al hurto de celulares y objetos de valor en el sistema metro de Medellín entre 2023 y 2026. La desarticulación se produjo después de ocho meses de una investigación adelantada por las autoridades.

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La organización operaba en cinco estaciones: San Antonio, Poblado, Parque Berrío, Prado y La Candelaria. En esos puntos los investigadores establecieron los desplazamientos y los patrones de comportamiento de cada uno de sus miembros.

La estructura tenía funciones distribuidas entre sus integrantes: un grupo se encargaba directamente del cosquilleo, es decir, de acercarse a los pasajeros para extraer los aparatos de bolsos y bolsillos. Otro se dedicaba a distraer a las víctimas mediante situaciones que les hicieran perder la concentración. Un tercer grupo cumplía el papel de campaneros, vigilando el entorno y alertando sobre la presencia de agentes policiales.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció la captura a tráves de su cuenta de X y afirmó que en la ciudad se le seguía “cerrando el paso a las estructuras que pretenden hacer del hurto su negocio. Uno a uno van cayendo”.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó: “era una estructura debidamente organizada. Tenían los roles totalmente definidos y funcionaban como si se tratara de un sistema perfecto. Luego de ocho meses de investigaciones, a varios de ellos los capturamos en flagrancia y estaban implicados en el hurto de celulares que costaban más de 6 millones de pesos”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello Cubides, detalló que “se subían en determinadas estaciones del sistema metro, se distribuían tareas y sus perfiles criminales para cometer estos hurtos violentos, donde colocaban en estado de indefensión a las víctimas. Cada uno de ellos tenía unas funciones específicas en esa empresa criminal”.

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Durante los operativos, las autoridades decomisaron 27 teléfonos celulares, en su mayoría de gama alta, y recuperaron otros tres aparatos hurtados recientemente por miembros de la organización. También fueron hallados 38 repuestos para estos dispositivos, nueve pantallas y dos baterías. Adicionalmente, se incautaron sustancias estupefacientes sobre las cuales las autoridades investigan si estaban destinadas al consumo de los detenidos o a la distribución.

Los ocho detenidos fueron identificados como Óscar Yoel Ortega Ortega (alias Óscar), Arnoldo Antonio Ortiz (El Viejo), Dervis José Montilla Santiago (Dervis), Yirvina Yetzabeth Salazar Gómez (Yirvina), Albani del Valle Senir Rodríguez (Albani), Sandra Yaneth Rodríguez (Sandra), Inés Martina Argumedo Zárraga (Yamileth) y Dubraska Elizabeth Dondi Pino (Dubraska).

La Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su envío a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.