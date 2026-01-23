Pico y placa en Medellín: esta será la rotación para el primer semestre 2026

La medida empezará a regir desde el 2 de febrero con una semana pedagógica y el 9 de febrero aplicarán multas. Foto: Alcaldía de Medellín

Las secretarías de Movilidad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá anunciaron la nueva rotación del pico y placa para el primer semestre del 2026 que empezará a regir desde el 2 de febrero. La medida aplicará a vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos.

La primera semana será pedagógica, quiere decir que no habrá sanciones económicas y servirá para informar a los conductores sobre las modificaciones. Desde el lunes 9 de febrero recibirán multa aquellos que incumplan la restricción.

Hasta el viernes 30 de enero seguirá vigente la rotación actual: lunes 6 y 9; martes 5 y 7; miércoles 1 y 8; jueves 0 y 2; viernes 3 y 4.

Esta es la rotación del pico y placa

Para vehículos particulares y motocicletas, la rotación de lunes a viernes será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

El horario de restricción será de manera continua de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. La medida incluye camperos, motocarros y cuatrimotos, y para las motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos se aplicará con el primer número de la placa.

Vías exentas

La medida del pico y placa será para Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, pero no aplicará ni en los corregimientos ni en las siguientes vías: Sistema Vial del Río: autopista Sur y avenida Regional; Vía Las Palmas; Corredor de la quebrada La Iguaná; Conexión de la avenida 33 entre autopista Sur y Las Palmas; Calle 10 entre eje vial del río y Terminal del Sur.

Condiciones para Bello e Itagüí

Según las autoridades locales, la medida del pico y placa en Bello seguirá en la autopista Norte y avenida Regional entre estación Niquía y autopista Medellín-Bogotá, por congestiones frecuentes en la glorieta Niquía.

Y en Itagüí la medida continuará en la autopista Sur, ya que ha reducido accidentes pese a que su implementación inicial era por las obras del intercambio vial de Fábricas Unidas.

Excepciones

Los vehículos que quedan exentos de la medida son los eléctricos e híbridos con registros en el RUNT, los vehículos que funcionan con gas natural vehicular (GNV) que tengan el trámite de exención realizado ante la secretaría de movilidad correspondiente. Además de los vehículos de emergencias y rescate, oficiales del Estado y transporte escolar autorizado.

Pico y placa para taxis

El transporte público individual tipo taxi mantendrá la rotación vigente desde 2016: un dígito restringido cada dos semanas. Y aplicará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. desde el 2 de febrero sin medida pedagógica.

Multas

Desde el 9 de febrero los vehículos particulares que incumplan la medida serán multados con un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a COP 875.460. Y además el vehículo puede ser inmovilizado.