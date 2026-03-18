Lotería de Cundinamarca aumenta su plan de premios y apuesta a más recursos para la salud

El aumento supone más dinero en premios, pero también mayores recursos para la salud en Colombia Foto: Lotería Cundinamarca

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Desde esta semana habrá más dinero en juego para los miles de colombianos que semanalmente compran la Lotería de Cundinamarca. Así lo anunció Maribel Córdoba, gerente de la empresa, al anunciar su nuevo plan de premios. La funcionaria explicó que la decisión se tomó a propósito de los 214 años de la entidad y con el fin de estimular las ventas y las transferencias al sector salud.

“A partir de abril el tesoro podrá ser encontrado. Esta estrategia no solo creará más incentivos para quienes compran la lotería, sino para miles de personas como loteros, asesores y distribuidores que sustentan su economía en esta actividad”, declaró Córdoba.

El plan de premios, que actualmente alcanza los COP 18.000 millones se elevará hasta poco más de los COP 28.000 millones, lo que supone un aumento cercano al 55%. De manera puntual, el premio mayor, por ejemplo, que hoy paga COP 6.000 millones pasará a COP 10.000 millones. Además, habrá cambios en los premios secos, que pueden representar ganancias para los jugadores hasta de COP 20 millones.

“Este anuncio genera una esperanza. En Cundinamarca siempre se ha hablado sobre la balsa de oro y la laguna de Guatavita. Esta es la oportunidad para encontrar el tesoro que, por tantos años, se ha buscado en el departamento. Todos los lunes habrá una nueva y mayor oportunidad de convertirse en millonarios”, acota Córdoba.

La noticia se anunció desde el Museo Nacional, en el centro de Bogotá, a través de un evento en el que, además de la gerente, asistieron el gobernador Jorge Emilio Rey y emisarios de Coljuegos y Fedeco, que garantizan la transparencia del juego.

Doble o nada

Si bien la gente asocia a las loterías en Colombia con un golpe de suerte, la realidad es que detrás hay mucho más. Desde 2001, gracias a una ley, parte del recaudo por la venta de billetes financia la salud de los colombianos, específicamente los más vulnerables que hacen parte del régimen subsidiado. Así lo especifica la Ley 643 de 2001, que reza: “Los recursos generados por concepto de juegos de suerte y azar, tienen destinación específica a la salud, específicamente, régimen subsidiado”.

Córdoba comenta que esta es una inyección importante para el sistema de salud colombiano, pues representa un ingreso constante, ya que cada lotería se juega periódicamente y a nivel masivo en todo el país. Solo en 2024, por mencionar una cifra, la Lotería de Cundinamarca recaudó cerca de COP 59.000 millones en ventas, de los cuáles se transfirieron COP 19.000 millones al sector salud, lo que equivale a una tercera parte de lo recolectado.

“Este dinero representa inversión social y acceso a la salud. Cada billete que se compra es un aporte al sistema, a la salud y atención de los colombianos. Pero también significa que cada hospital del régimen subsidiado que recibe inversiones o mejoras en infraestructura es gracias a las transferencias de la Lotería”, subraya la gerente.

El nuevo sistema de premios estará vigente a partir de abril y, de acuerdo con las predicciones de Córdoba, podría superar tanto las ventas que se realizaron en 2025 como las transferencias que se destinan a las arcas de la salud colombiana.

“Esta es una oportunidad de comprar legal, aportar al país en materia de salud y, como aliciente, tener el chance de convertirse en ricos”, concluye Córdoba.