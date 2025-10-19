Crisis humanitaria en Briceño: más de mil personas salieron desplazadas

Se espera que más personas lleguen desplazadas al casco urbano en Briceño. Foto: Captura de pantalla

Una grave situación humanitaria se registra en el municipio de Briceño, en Antioquia, donde alrededor de 1.200 personas, provenientes del área rural, se han desplazado forzadamente al casco urbano, por cuenta de presiones del Frente 36 de las disidencias de las Farc por enfrentamientos con miembros del Ejército Gaitanista de Colombia.

Según indicó el secretario de Seguridad Departamental, general (r) Luis Eduardo Martínez, la situación afecta a personas que viven en las veredas Palmichal, El Hoyo, Palestina, Polvillo, Las Auras, La Calera, Cedral, Roblal, Travesías, La Molina y La Correa, quienes no solo han sido intimidados por las disidencias, sino que además han tenido que enfrentar hasta cuatro desplazamientos tan solo este año.

Un censo preliminar de las autoridades locales indica que entre los desplazados hay 549 mujeres y 650 hombres que conforman 572 familias. La mayoría de los desplazados llegaron en buses, camiones y hasta caminando al casco urbano, huyendo de los enfrentamientos. El problema es que ya colapsaron los albergues humanitarios, por lo que algunos de los desplazados han tenido que ser alojados hasta en viviendas.

Se conocen algunas imágenes dolorosas por el desplazamiento masivo en Briceño por amenazas de grupos armados ilegales.

“El que está haciendo el constreñimiento es el frente 36 de las Farc, por lo que una vez tuvimos conocimiento de esta situación, abordamos todas las capacidades que en derechos humanos se requiere, para coadyuvar con las autoridades municipales para la atención humanitaria (...), pero también radicamos un oficio al ministro de la Defensa, colocándole en conocimiento la grave situación humanitaria para que él ayude en la seguridad de los antioqueños”, añadió Martínez, quien añadió que el grupo armado está actuando de forma similar a como lo hace en El Plateado.

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) denunció que los grupos armados ha exigido a los desplazados dejar solo una persona por vivienda. “La situación evidencia la fragilidad de la seguridad en la región, donde la presencia de actores armados continúa vulnerando los derechos de los campesinos. Se espera una respuesta urgente de las instituciones para proteger a la población”.

Sobre el hecho, el alcalde de Briceño, Noé Espinosa, advirtió en Blu Radio que “hoy siguen llegando más familias, que también estamos atendiéndolos y organizando el censo para mirar en últimas cuánta es la población total“. Se espera que el comité Transicional de Justicia se reúna este fin de semana para tomar medidas sobre la crisis humanitaria.