¿Cuáles serán los cierres viales en Medellín este fin de semana?

Imagen de referencia. Movilidad restringida en vías de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció cierres viales temporales en el corregimiento San Cristóbal, en el occidente de la ciudad, con motivo de un festival comunitario programado para el domingo 22 de marzo de 2026. Además, recordó que los cierres en la avenida El Poblado por el socavón a la altura de la quebrada La Presidenta siguen vigentes por las obras de reparación.

Lea: En Pereira hallaron muerta una bebé recién nacida con heridas de arma cortopunzante

El cierre en San Cristóbal se realizará por el Festival de La Cebolla en el marco del Presupuesto Participativo. El evento se desarrollará entre las 2:00 p.m. y las 11:00 p.m. y generará el cierre total de la calle 63 entre carreras 129A y 130. El montaje comenzará desde las 6:00 a.m. del mismo domingo y el desmontaje se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes 23 de marzo, lo que también afectará algunas rutas de transporte público.

🚧 Estos son los cierres viales para este fin de semana en Medellín, con motivo de actividades comunitarias y culturales en el corregimiento San Cristóbal. pic.twitter.com/DvK0t5aFVg — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@sttmed) March 19, 2026

Lea: Gobernador de Córdoba alerta falta de planes para atender a 200.000 damnificados por lluvias

Habilitaron un carril de la avenida El Poblado

En cuanto a la avenida El Poblado, el alcalde Federico Gutiérrez informó que el carril en sentido norte-sur, hacia Envigado, fue habilitado nuevamente tras la evaluación técnica de la estructura que soporta la vía.

Sin embargo, el sentido sur-norte permanece cerrado en el tramo a la altura de la quebrada La Presidenta. Para quienes van en ese sentido, las autoridades establecieron los siguientes desvíos: tomar la calle 7 a la altura de la Clínica Medellín, continuar hacia el oriente hasta la carrera 39, bajar por la calle 9 y retomar la avenida El Poblado.

El acceso a Patio Bonito por la glorieta de Monterrey también está cerrado; como alternativa se puede tomar la avenida Las Vegas hasta la calle 4 Sur para el retorno, o subir por la calle 10 hasta la carrera 43C para ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga.

🚨 Estamos atendiendo la contingencia en la Avenida El Poblado con toda la capacidad técnica para garantizar la seguridad de la vía y de quienes la transitan. Conoce los cierres viales actuales y las rutas alternas recomendadas. Comparte esta información. pic.twitter.com/pkT9JDpAWy — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 20, 2026

La Secretaría de Movilidad recomendó a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones planear sus desplazamientos con anticipación, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los canales oficiales para conocer los desvíos establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito.