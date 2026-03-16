Casi 173.000 medicamentos fueron incautados en operativo contra red ilegal en Cali

Las autoridades hallaron medicamentos desviados del sistema de salud y productos sin registro sanitario. Foto: Policía Nacional

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Un operativo de las autoridades dejó nueve personas capturadas de una red dedicada al almacenamiento y comercialización ilegal de fármacos en Cali. Fueron 173.000 unidades de medicamentos incautadas que tendrían un valor cercano a los COP 3.459 millones.

Entre los productos que se encontraron y se decomisaron había 55.650 destinados al uso institucional que, según los reportes, habrían sido desviados del sistema de salud. También se encontraron 4.105 productos sin el registro del Invima, 101.427 almacenados en condiciones insalubres y 11.786 de origen extranjero, pero sin documentación legal.

Además, las autoridades también incautaron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, elemento que quedó a disposición de las autoridades encargadas de la investigación, pues podría estar vinculado a otras actividades ilícitas.

Así ingresaban y comercializaban los medicamentos en la ciudad

Las capturas se realizaron durante un procedimiento realizado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Salud. Se allanó una vivienda que funcionaba como centro de almacenamiento y se hicieron verificaciones en dos establecimientos comerciales.

Según la información que se ha dado a conocer hasta el momento, parte de los medicamentos ingresaba al país por vías terciarias en la frontera sur para evitar los controles aduaneros y sanitarios. Luego eran trasladados hasta Cali, en donde se mezclaban con productos obtenidos de manera irregular del sistema de salud antes de ser comercializados en el mercado de manera ilegal.

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Tras el operativo, las autoridades reiteraron la importancia de adquirir medicamentos únicamente en los establecimientos autorizados y evitar compras en plataformas digitales que no cuenten con verificación sanitaria y que puedan presentar precios considerablemente inferiores a los que comúnmente se conocen.