Decretaron toque de queda y ley seca en Necoclí tras disturbios por disputa de tierras

La alcaldía de Necoclí decretó toque de queda nocturno y ley seca para restablecer el orden público, luego de los disturbios que se registraron en los últimos días por la adjudicación de tierras en la Hacienda Virgen del Cobre. Las decisiones fueron adoptadas tras un consejo extraordinario de seguridad realizado el jueves 22 de enero.

Las medidas fueron tomadas por la administración respondiendo a hechos que derivaron en daños a bienes públicos y privados, bloqueos viales y la captura de 13 personas por ocupaciones ilegales del predio en menos de tres días.

En primer lugar, anunciaron una recompensa de hasta COP 10 millones por información que permita ubicar, identificar y judicializar a los responsables de los disturbios.

Mediante un decreto se estableció el toque de queda que regirá entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., con restricción total de circulación en vías y espacios públicos. La medida, que inició desde el jueves 22 de enero, será de manera indefinida y se mantendrá hasta que se normalice la situación de orden público.

En el mismo horario aplicaron la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y espacios públicos. Esta restricción también fue adoptada de manera indefinida.

“La Administración Municipal reitera que estas medidas se toman por la vida, bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y tienen como propósito prevenir disturbios, facilitar la labor de las autoridades y garantizar la convivencia pacífica”, indicó la Alcaldía de Necoclí a través de un comunicado oficial.

El conflicto se ha generado por el predio que en el pasado perteneció a José Antonio Ocampo Obando, alias “Pelusa”, testaferro y socio de Pablo Escobar, y que fue utilizado como centro de reuniones del paramilitarismo. La adjudicación de las tierras generó inconformidad entre sectores de la comunidad y detonó las recientes invasiones.

Finalmente, la alcaldía hizo un llamado a respetar las restricciones, colaborar con las autoridades y mantenerse informados a través de los canales oficiales del municipio.