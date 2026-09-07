Denuncian presuntos abusos sexuales contra niños de primero en un colegio de Medellín

Imagen de referencia. La Secretaría de Educación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y la Fiscalía intervienen en el caso. Foto: EFE - Nina Osorio

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La Secretaría de Educación de Medellín activó los protocolos de atención especial tras las denuncias de varias familias que señalan presuntos hechos de violencia sexual contra niños de primero de primaria en la Institución Educativa San Juan Bosco, ubicada en el barrio Campo Valdés, comuna 4, Aranjuez.

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La alerta se originó cuando un estudiante de seis años le contó a su madre una situación que involucraba a varios de sus compañeros de curso. A partir de ese relato, la preocupación se extendió entre otras familias de la institución y se identificaron hasta ocho posibles casos. Según las versiones de los niños, los presuntos responsables serían estudiantes de los últimos grados de bachillerato que cumplían el requisito de Servicio Social Estudiantil Obligatorio con los niños de primaria.

“Los niños estaban en completo silencio porque los amenazaban, los golpeaban, el mío llegó incluso rasguñado en un brazo”, aseguró la madre de una de las víctimas. “Pedimos justicia, que las personas involucradas sean investigadas, que paguen lo que tengan que pagar”, agregó la acudiente.

De acuerdo con los padres, cinco menores fueron llevados a centros asistenciales y se activó el Código Fucsia, el protocolo dispuesto para casos de violencia sexual. Posteriormente habrían sido remitidos a Medicina Legal para las valoraciones correspondientes.

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La Secretaría de Educación de Medellín emitió un comunicado en el que confirmó la activación de los protocolos: “desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, la Secretaría de Educación activó la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y los protocolos correspondientes, con el propósito de garantizar la protección integral, el cuidado y la atención de los niños, niñas y adolescentes involucrados”.

Desde la Secretaría confirmaron que las investigaciones se adelantan de manera articulada con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Programa Escuela Entorno Protector, que también brinda acompañamiento psicosocial a los estudiantes, sus familias y la comunidad educativa. La alcaldía confirmó además que hace “seguimiento a las atenciones requeridas por el sector salud, a las activaciones de Código Fucsia reportadas y a las medidas de protección adoptadas por las autoridades competentes”.

El subsecretario de Educación, Jorge Iván Ríos, insistió en la responsabilidad institucional de proteger la identidad e integridad de todos los menores de edad involucrados.

Hasta el momento se han radicado seis denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó una visita al plantel. Mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, la institución educativa mantiene reuniones informativas con los padres de familia sobre el avance del proceso.