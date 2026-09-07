Vuelve el racionamiento de agua en Medellín: estos serán los nuevos horarios

Imagen de referencia. El embalse de Piedras Blancas podría quedar seco en menos de 15 días si no se toman medidas. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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El plan de ahorro voluntario que la Alcaldía de Medellín y EPM pusieron en marcha para evitar los racionamientos no dio los resultados esperados. Por eso, este lunes 7 de septiembre las autoridades anunciaron el regreso de las suspensiones nocturnas de agua en el nororiente de la ciudad.

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Los cortes serán más cortos, de ocho horas, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. El alcalde Federico Gutiérrez explicó que el cambio de horario sirve para que las personas alcancen a llegar a sus casas antes de que empiece la interrupción y tengan servicio antes de salir al día siguiente.

La alcaldía había fijado unas metas de ahorro de agua por vivienda en distintos sectores de la ciudad para evitar los cortes del servicio: las viviendas surtidas por Piedras Blancas debían recortar 90 litros diarios. Las que dependen de Riogrande y La Fe tenían una meta de 70 litros. Sin embargo, en los cinco días que EPM y la alcaldía monitorearon el sistema, ninguna zona llegó a esos números.

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“Si no se toman las medidas, Piedras Blancas, en 15 días, con el consumo normal y habitual, puede estar completamente seco”, advirtió Gutiérrez, y explicó que otros riesgos antes de que se seque el embalse suceden cuando “el agua empieza a llegar con sedimentos, con olor, con sabor y con temas también de apariencia”.

La medida cobija diez circuitos distribuidos en sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Los cortes se aplican día por medio, mediante dos ciclos que se alternan. EPM también dispuso seis rutas de abastecimiento que recorren las zonas priorizadas entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m.