Colombia
Medellín

Denunciaron a hombre que le dio golpiza a su hijo en Yarumal, Antioquia

En un video quedó registrada la golpiza que le dio el padre al menor de edad, quien quedó a disposición del ICBF.

Redacción Colombia
11 de septiembre de 2025 - 09:37 p. m.
Vecinos de la vereda El Bosque en Yarumal, Antioquia, aseguraron que no sería la primera vez que el padre agrede al menor de edad.
Foto: Archivo Particular
En la vereda El Bosque de Yarumal, Antioquia, se registró un caso de agresión, en el que un hombre le dio una golpiza a su hijo, quien es menor de edad. El hecho fue grabado y difundido en redes sociales causando indignación en la comunidad.

En el video se ve al hombre, identificado por los vecinos como Sergio Sánchez, sosteniendo al menor de edad por el cuello en repetidas ocasiones, golpeándolo con lo que sería un rejo y apoyándolo contra el piso con las rodillas.

En primer lugar, Walter Gómez Gil, secretario de Seguridad de Yarumal, indicó que en el momento en el que conocieron la situación se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.

Luego, la alcaldía del municipio emitió un comunicado rechazando este hecho. “Tras la denuncia pública en video de un caso de presunto maltrato a un menor de edad en nuestro municipio, hemos activado de inmediato el protocolo de atención integral establecido para estos caso”, dice el comunicado.

También, indicaron que en compañía de la Fuerza Pública, la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad del menor de edad. Además, le brindaron acompañamiento psicosocial y remitieron el caso a las autoridades competentes.

Los videos fueron entregados como material probatorio y la comunidad exige a las autoridades celeridad en las investigaciones y la captura del agresor. “Toda la comunidad sabía que el niño era maltratado. Muchas veces se denunció ante la comisaría, pero nunca se tomaron medidas porque decían que faltaban más pruebas”, comentó un vecino a Teleantioquia.

Por Redacción Colombia

