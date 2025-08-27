Desactivaron cinco emisoras que afectaban vuelos y telecomunicaciones en Medellín

Decomisaron los equipos de las cinco emisoras que operaban sin autorización en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cinco emisoras fueron desactivadas en Medellín ya que operaban sin autorización e interferían en las comunicaciones aéreas y en las frecuencias de los servicios de emergencia de Medellín y el Valle de Aburrá.

En un operativo realizado en la comuna 8, coordinado por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría, la Aeronáutica Civil y la Secretaría de Seguridad de Medellín, las emisoras intervenidas fueron La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM), la última tenía cobertura sobre el 80% del área metropolitana.

Lea: Convocaron caravana contra la inseguridad en algunos sectores de Bucaramanga

Según las autoridades, esto amplificaba el riesgo de interferencias con la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera. En algunas ocasiones, pilotos habían reportado esta situación. Pero también estas conexiones interferían en telefonía móvil, internet, televisión y frecuencias utilizadas por ambulancias y la Policía, lo que comprometía la atención de emergencias.

“En Medellín hay autoridad y orden para proteger la vida y garantizar el correcto uso del espectro. Estas estructuras ilegales no solo cometen delitos, también ponen en riesgo la seguridad aérea y la de nuestros ciudadanos. Con inteligencia, articulación institucional y cooperación con el Gobierno Nacional, no daremos tregua a quienes pretendan operar al margen de la ley”, expresó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Le puede interesar: Las razones que tienen al Metro de Medellín entre los mejores sistemas del mundo

Además, los equipos que utilizaban fueron decomisados e iniciaron procesos sancionatorios en los que podrán enfrentarse a multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes.

De acuerdo con la ANE, La Consentida y La Popular estaban en operación desde 2023 y de manera continúa desde inicios de 2024. Mientras que Sentimiento Estéreo había iniciado este año.

“Seguiremos actuando con rigor y presencia permanente. El espectro es un bien público y no vamos a permitir que se convierta en una amenaza para la seguridad de Medellín y del país. Este es un mensaje claro: donde haya actividad ilegal, allí llegará la autoridad”, concluyó el secretario.