Sicario ingresó a hospital de Barranquilla y atacó a paciente que sobrevivió a atentado

Imagen de referencia. El ataque ocurrió en el Camino Universitario Adelita de Char, donde el paciente permanecía hospitalizado tras un primer atentado a bala. Foto: Mired Barranquilla IPS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre que se recuperaba de un atentado a bala volvió a ser víctima de un ataque dentro de un hospital de Barranquilla. El hecho ocurrió en el Camino Universitario Distrital Adelita de Char, donde un sujeto armado habría ingresado con la intención de llegar hasta el paciente y asesinarlo.

Lea: Dos explosiones sacudieron Manizales: autoridades identifican a sospechosos

La víctima, identificada como Rolando Cantillo Benavides, permanecía hospitalizada desde el pasado 25 de julio, cuando fue atacada a tiros en el barrio Los Robles, en Soledad. Días después, mientras se encontraba en recuperación, el hombre volvió a quedar en la mira de un presunto sicario.

El ataque ocurrió dentro del hospital

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el atacante logró ingresar al centro asistencial y desplazarse hasta el área donde se encontraba Cantillo Benavides. Las primeras versiones indican que habría utilizado una identidad falsa para superar los controles de seguridad.

Una vez ubicado al paciente, el hombre habría sacado un arma de fuego y disparado en su contra. Cantillo Benavides recibió impactos en una mano y en la clavícula, pero nuevamente sobrevivió al ataque. El hecho generó alarma entre pacientes, familiares y trabajadores del centro médico, debido a que el agresor consiguió ingresar armado a una institución de salud y llegar hasta una zona de atención especializada.

Le puede interesar: Incendio en Cristo Rey habría sido provocado: ofrecen recompensa por responsables en Cali

Las versiones conocidas señalas diferentes formas utilizadas por el atacante para ingresar al hospital. Algunas indican que habría fingido necesitar atención médica por un fuerte dolor abdominal, mientras que otras apuntan a que se hizo pasar por familiar o incluso habría utilizado prendas similares a las de un vigilante.

Las autoridades avanzan en la verificación de las cámaras de seguridad y en la recopilación de testimonios para establecer exactamente cómo consiguió ingresar y desplazarse dentro del centro asistencial con el arma.

El reporte del ataque tuvo una demora

Uno de los elementos que también es materia de investigación es el tiempo que tardó en ser reportado el ataque a las autoridades. Según la información conocida, la Policía habría recibido el aviso aproximadamente 30 minutos después de ocurrida la agresión.

Esta demora dificultó una reacción inmediata para localizar al responsable, quien logró escapar del centro asistencial después de disparar contra el paciente.

Lea también: Explosión en molinos mineros de Marmato, Caldas, deja 16 heridos

La Policía mantiene desplegadas labores de investigación para identificar y capturar al responsable y determinar si detrás del ataque existe una estructura criminal. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar cualquier información que permita esclarecer el caso.