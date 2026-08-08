Feria de las flores Medellín: cierres viales este fin de semana

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Este sábado 8 de agosto, desde el mediodía y hasta las 9:00 de la mañana del domingo, habrá paso controlado en las principales vías de acceso a Santa Elena, debido a las actividades de la Noche Silletera y al posterior traslado de las silletas hacia Medellín.
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Las restricciones estarán en la vía Medellín- Santa Elena- Sajonia, la vía por la vereda Pantanillo, en Envigado, la carrera 34 Este y la vía hacia la vereda Mazo. El ingreso estará permitido únicamente para vehículos autorizados.
Los vehículos de empresas turísticas podrán ingresar hasta las 6:00 de la tarde del sábado. El descenso de las silletas hacia Medellín comenzará aproximadamente a las 3:00 de la mañana del domingo.
El domingo será el Desfile de Silleteros
El principal cierre de movilidad llegará el domingo 9 de agosto con el tradicional Desfile de Silleteros, que comenzará a las 2:00 de la tarde y recorrerá el trayecto entre el puente de Guayaquil y Plaza Mayor. Para facilitar el desarrollo del evento, la Secretaría de Movilidad estableció cierres escalonados en tres corredores principales:
- Avenida Regional: desde las 9:00 p.m. del sábado hasta las 10:00 p.m. del domingo 9.
- Avenida San Juan: desde las 3:00 a.m. del domingo hasta las 10:00 p.m.
- Avenida Ferrocarril: desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. del domingo.
El desfile contará con la participación de 700 silleteros y será el evento encargado de cerrar oficialmente la edición número 69 de la Feria de las Flores.
Recomiendan usar transporte público
La Secretaría de Movilidad pidió a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, evitar estacionar en las vías que tendrá restricciones y atender las instrucciones de los agentes de tránsito. “Pedimos paciencia y comprensión ante las congestiones. Les recomendamos usar el transporte público, planear sus recorridos y consultar los cierres y tomar rutas alternas”, señaló el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.
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Durante el cierre de la Feria también permanecerá activo un Puesto de Mando Unificado (PMU), mientras más de 600 integrantes de Bomberos Medellín y organismos de socorro estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad para atender las emergencias que puedan presentarse.