Deslizamiento provocó cierres sobre la vía Medellín-Bogotá, en Copacabana

Un deslizamiento de rocas que se registró en la madrugada de este viernes 7 de noviembre, sobre la vía Medellín-Bogotá, a la altura de Copacabana, provocó el cierre del paso sobre la carretera, por lo que varios vehículos quedaron atrapados en medio del trancón. Ya se rehabilitó parte del paso.

El hecho se registró sobre las 3:00 a.m., por lo que la concesionaria Devimed decidió hacer el cierre total del paso sobre el kilómetro 14+700 para verificar las condiciones del terreno y de riesgo, así como para hacer los trabajos necesarios para retirar el material.

Aunque sobre las 6:00 a.m. se habilitó el paso por los dos carriles en el sentido Bogotá–Medellín y uno en el sentido contrario, continúan represados varios vehículos ante las restricciones en la movilidad.

En videos compartidos en redes sociales se evidenció como varios de los conductores quedaron atrapados en el trancón, por lo que tuvieron que improvisar un retorno para salir del atasco.

Por ello, las autoridades recomendaron a quienes deben tomar la vía a buscar rutas alternas como la de Las Palmas o el corredor Medellín–Cisneros–Puerto Berrío para movilizarse hacia Oriente y Magdalena Medio.

Por lo pronto, Devimed no ha dado información con respecto al grado de afectación que generó el deslizamiento. Se espera que se haga la recolección del material para la reapertura total de la vía.

Las autoridades invitaron a los conductores a estar pendientes de la información que entregue la Secretaría de Movilidad de Medellín a través de los canales oficiales, a la espera de la reapertura total del corredor.