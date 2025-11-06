Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Accidente en Chía: tren de la Sabana arrolló una camioneta; investigan causas

El vehículo quedó destrozado y el conductor resultó herido en el accidente.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
07 de noviembre de 2025 - 12:23 a. m.
Accidente en Chía.
Accidente en Chía.
Foto: Redes Sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el municipio de Chía, Cundinamarca, ocurrió un fuerte accidente entre el Tren de La Sabana y una camioneta blanca en la mañana de este jueves, 6 de noviembre. Se conoce que el accidente ocurrió en el cruce de la Autopista Norte con la carretera Central del Norte, carrera 7, cerca al restaurante El Pórtico. El conductor del vehículo resultó lesionado.

Lea más: Bombero desapareció en Cundinamarca mientras buscaba a niña en el río Blanco

En el momento, las autoridades atendieron la emergencia, según la Red de Apoyo Bogotá y Cundinamarca. De igual manera, tras el choque la camioneta quedó completamente destruida.

Más noticias: Tres finalistas para Contralor de Bogotá: quiénes son y qué proponen

Si bien el conductor resultó lesionado, no presentó heridas de gravedad y los equipos del Cuerpo de Bomberos de Chía y la Policía estuvieron presentes en la zona para retirar los vehículos y atender la situación. Además, por el choque hubo problemas de movilidad en la autopista por varias horas.

En este momento las autoridades están llevando a cabo las investigaciones necesarias para conocer las causas del accidente.

Le puede interesar: Bogotá, la primera ciudad latinoamericana en ganar el Premio Earthshot

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

Servicios

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.