Accidente en Chía: tren de la Sabana arrolló una camioneta; investigan causas

En el municipio de Chía, Cundinamarca, ocurrió un fuerte accidente entre el Tren de La Sabana y una camioneta blanca en la mañana de este jueves, 6 de noviembre. Se conoce que el accidente ocurrió en el cruce de la Autopista Norte con la carretera Central del Norte, carrera 7, cerca al restaurante El Pórtico. El conductor del vehículo resultó lesionado.

En el momento, las autoridades atendieron la emergencia, según la Red de Apoyo Bogotá y Cundinamarca. De igual manera, tras el choque la camioneta quedó completamente destruida.

#BOGOTÁ. ¡Vehículo tipo camioneta fue arrollada por el tren de la sabana! El hecho se registró en el cruce que conecta la Autopista Norte con la carretera central del norte (carrera 7) a la altura del Restaurante El Pórtico, el accidente dejó al conductor de la camioneta… pic.twitter.com/APG3F0nuvK — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 6, 2025

Si bien el conductor resultó lesionado, no presentó heridas de gravedad y los equipos del Cuerpo de Bomberos de Chía y la Policía estuvieron presentes en la zona para retirar los vehículos y atender la situación. Además, por el choque hubo problemas de movilidad en la autopista por varias horas.

En este momento las autoridades están llevando a cabo las investigaciones necesarias para conocer las causas del accidente.

