Atentado en Yarumal: tras voladura de parte de la vía a la Costa habilitan paso alterno

Permanece cerrado un costado de la vía. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo ataque terrorista se registró en Yarumal, específicamente sobre la vía que comunica a Medellín con Costa Atlántica, donde presuntos integrantes de un grupo armado dinamitaron el corredor, lo que dejó completamente destrozada la vía, por lo que se cerró el paso en ambos sentidos.

Lea: Juez ordenó suspender proceso de elección del contralor de Risaralda, ¿qué pasó?

El hecho se registró sobre la 1:30 p.m. de este miércoles 19 de noviembre, específicamente en el sector conocido como “Ventanitas”, en el tramo Los Llanos-Tarazá, por lo que se restringió completamente el paso por la zona, mientras el Invías hizo las primeras evaluaciones de las afectaciones.

“Básicamente, todas las operaciones de transporte de carga entre Medellín y la costa atlántica quedan detenidas o prácticamente paradas por esta voladura. Sabemos que el ejército ya está en sitio, estamos esperando que los trabajadores del Invías lleguen también al sitio, hagan las reparaciones del caso”, dijo en un primer momento a Caracol Radio Anderson Quiceno, director Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC).

Vías alternas por voladura de parte de la vía Medellín-Costa Atlántica

Tras la revisión en la zona y con el fin de evitar el colapso en la movilidad por el corredor, sobre las 6:30 p.m. Invías instaló un pare y siga, así como se reforzó la presencia de la Policía y el Ejército en la zona, para evacuar los vehículos atrapados en el sector.

Le puede interesar: Hallan cuerpo de joven desaparecida tras creciente súbita en Silvania

Esto se debe a que las principales afectaciones se registraron sobre el tramo que va del sur al norte del país. Además, Invías señaló que este jueves 20 de noviembre comenzará los trabajos de rehabilitación de la zona.

Mientras tanto, la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia recomendó a transportadores tomar como ruta alterna la vía que conecta a Caucasia, Zaragoza y Remedios, así como recomendaron planear los viajes con anticipación para evitar contratiempos.

¿Quién estuvo detrás del ataque?

En la zona donde se presentó el ataque hay presencia delos frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, sin embargo, primeras indagaciones apuntan a que el atentado habría sido cometido por miembros del ELN, debido a que en la zona se halló un brazalete de dicho grupo.

Tampoco se descarta que el ataque sea una retaliación por la reciente captura de alias Richard, uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias. Junto a este ataque hubo cuatro más que se registraron este miércoles.